Четыре шага, которые замедляют деградацию мозга

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Американские психиатры назвали четыре правила, которые заставляют наш мозг развиваться и тем самым замедляют процесс деградации. Об этом сообщает издание Focus.
Будьте активными
Специалисты утверждают, что прогулки на свежем воздухе значительно замедляют умственную деградацию. Заведите себе за привычку гулять в парке по 30 минут в день, ведь такие действия положительно влияют на весь организм. Во врем ходьбы выделяются эндорфины (гормоны счастья), которые повышают настроение.
Питайтесь правильно
Основа здоровья - это правильное питание, поэтому не увлекайтесь жирной и калорийной пищей. У людей с избыточным весом, шансы заболеть деменцией в пожилом возрасте повышаются, по сравнению с теми, кто следит за своей фигурой. Помните, что омега-3 жирные кислоты, а также орехи благоприятно влияют на работу мозга.
Избегайте стрессов
Оградите себя от стрессов, потому что нервные расстройства нарушают работу всего организма. Научитесь расслабляться с помощью медитации или другого занятия, которое вызывает у вас спокойствие.
Тренируйте свой разум
Эксперты говорят, что нужно больше общаться с людьми, ведь 10-минутный разговор способен улучшить качество памяти. Читайте побольше книг, каждый день узнавайте что-то новое и делитесь своими знаниями с окружающими.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, как повседневная рутина влияет на мозг.
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