Ученые выяснили, как повседневная рутина влияет на мозг

Американские ученые провели эксперимент и выяснили, что выполнение однообразных дел негативно влияет на развитие человека, в частности ухудшает его когнитивные функции. Об этом сообщает издание Аcademic.

Исследователи пригласили для участия в эксперименте более 700 человек в возрасте от 35 до 84 лет и в течении восьми дней расспрашивали о том, как проходит их обычный день и как часто они выполняют однообразные дела: ходят на работу, занимаются спортом, смотрят сериалы, "залипают" в мобильном телефоне и т.д. А через пару лет с участниками снова связались и опросили, продолжают ли они жить "по графику" или же привносят в свою жизнь разнообразие.

Оказалось, что те люди, которые принимали спонтанные решения и искали новые варианты отдыха, имели лучшие результаты работы мозга. Ученые объясняют, что повседневная рутина ухудшает умственные способности, поэтому стоит каждый день наполнять новыми эмоциями и интересными событиями.

Ранее издание "Комментарии" сообщали о том, как на подростков влияет малоподвижный образ жизни.

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