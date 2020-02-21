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Ученые выяснили, как повседневная рутина влияет на мозг

Повседневная рутина негативно влияет на человека

сегодня, 16:00
Автор:

• Светлана Шкурупий

Ученые выяснили, как повседневная рутина влияет на мозг

Американские ученые провели эксперимент и выяснили, что выполнение однообразных дел негативно влияет на развитие человека, в частности ухудшает его когнитивные функции. Об этом сообщает издание Аcademic.

Исследователи пригласили для участия в эксперименте более 700 человек в возрасте от 35 до 84 лет и в течении восьми дней расспрашивали о том, как проходит их обычный день и как часто они выполняют однообразные дела: ходят на работу, занимаются спортом, смотрят сериалы, "залипают" в мобильном телефоне и т.д. А через пару лет с участниками снова связались и опросили, продолжают ли они жить "по графику" или же привносят в свою жизнь разнообразие.

Оказалось, что те люди, которые принимали спонтанные решения и искали новые варианты отдыха, имели лучшие результаты работы мозга. Ученые объясняют, что повседневная рутина ухудшает умственные способности, поэтому стоит каждый день наполнять новыми эмоциями и интересными событиями.

Ранее издание "Комментарии" сообщали о том, как на подростков влияет малоподвижный образ жизни.


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Источник: https://academic.oup.com/psychsocgerontology/advance-article/doi/10.1093/geronb/gbaa020/5728535?guestAccessKey=1f08edce-86bf-44cc-ab09-e766d9e8fa3e
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