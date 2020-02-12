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Как на подростков влияет малоподвижный образ жизни

Более 80 % подростков во всем мире ведут малоподвижный образ

12 февраля 2020, 17:05
Автор:

• Светлана Шкурупий

Как на подростков влияет малоподвижный образ жизни

Ученые из Лондона провели исследование, результаты которого подтвердили, что малоподвижный образ жизни негативно влияет на психоэмоциональное состояние подростков. Об этом сообщается в журнале The Lancet Psychiatry.

Специалисты провели эксперимент для участия, в котором пригласили более 4 тысяч детей в возрасте от 12 до 16 лет. Им надели специальные браслеты, которые отслеживали физическую активность подростков в течение дня. Результаты исследования показали, что дети с малоподвижным образом жизни стают более подвержены депрессивному состоянию. Если ребенок большую часть дня сидит на диване за экраном компьютера или гаджета риск депрессии возрастает почти на 30%.

Ученые утверждают, что в юном возрасте необходимо как можно чаще заниматься спортом, чтобы поддерживать свой организм и здоровье в тонусе. А увлеченность социальными сетями приводит к сидячему образу жизни, а после - депрессии, которая сильно влияет на дальнейшую жизнь подростка.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как грустная музыка помогает справиться с депрессией.


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Источник: https://www.thelancet.com/journals/lanchi/article/PIIS2352-4642(19)30090-2/fulltext
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