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Названа специя, которая повышает качество сна

Эту специю часто используют как успокоительное средство

сегодня, 05:00
Автор:

• Светлана Шкурупий

Названа специя, которая повышает качество сна

Американские ученые провели исследование и доказали, что экстракт шафрана обладает медицинскими свойствами, в частности спасает от бессонницы. Об этом сообщает издание Nutraingredients.

Специалисты выяснили, что шафран можно использовать не только в качестве специи или красителя, а и в медицинских целях. Так, экстракт этого растения обладает успокаивающим эффектом и быстро улучшает качество сна. Такие выводы были сделаны учеными после эксперимента, в котором участвовали 50 здоровых людей. Добровольцев разделили на две группы, первая принимала в течении 4 недель экстракт шафрана (по 14 мг 2 раза в день), а вторая - таблетки-плацебо. Результат был заметен сразу, ведь добровольцы из первой группы заметили улучшения на первой неделе эксперимента. 

Помимо того, что это растение хорошо сказывается на качестве сна, оно не вызывает никаких побочных эффектов. 

Также известно, что шафран помогает улучшить здоровье сердца, снижая в организме уровень "плохого" холестерина и нормализуя кровяное давление. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, какие продукты, богатые мелатонином.


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Источник: https://www.nutraingredients-usa.com/Article/2020/03/03/Saffron-extract-could-improve-sleep-Study
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