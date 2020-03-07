Напитки, которые помогут держать гормоны в норме

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
9106.76
ETH/USD
230.43
LTC/USD
61.97
USD/UAH
24.82
EUR/UAH
27.78
RUB/UAH
0.37
Гормоны в женском организме иногда могут давать сбои, поэтому необходимо тщательно следить за своим здоровьем. Врачи назвали три полезные напитка, которые помогут нормализовать гормональный фон.
Теплая вода с лимоном
Диетологи давно твердят о том, что утро нужно начинать с теплой воды с лимоном, которая запускает все процессы в организме. Этот напиток улучшает пищеварение, выводит токсины и шлаки, а также укрепляет иммунитет.
Чай из листьев малины
Употребление этого чая положительно сказывается на женской репродуктивной системе. В его составе содержится много ценных веществ и витаминов, которые нужны организму для поддержания здоровья. Чай из листьев малины облегчает менструальные боли и симптомы климакса.
Молоко с куркумой
Врачи настоятельно рекомендуют ежедневно употреблять "золотое молоко", потому что этот напиток обладает лечебными свойствами. Он состоит из куркумы, меда и молока и приводит к балансу все гормоны, укрепляя иммунную систему и пищеварение.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, какой напиток эффективно избавляет от лишнего веса.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости