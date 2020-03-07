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Напитки, которые помогут держать гормоны в норме

Утро лучше начинать с этих напитков

сегодня, 05:00
Автор:

• Светлана Шкурупий

Напитки, которые помогут держать гормоны в норме

Гормоны в женском организме иногда могут давать сбои, поэтому необходимо тщательно следить за своим здоровьем. Врачи назвали три полезные напитка, которые помогут нормализовать гормональный фон.

Теплая вода с лимоном

Диетологи давно твердят о том, что утро нужно начинать с теплой воды с лимоном, которая запускает все процессы в организме. Этот напиток улучшает пищеварение, выводит токсины и шлаки, а также укрепляет иммунитет. 

Чай из листьев малины

Употребление этого чая положительно сказывается на женской репродуктивной системе. В его составе содержится много ценных веществ и витаминов, которые нужны организму для поддержания здоровья. Чай из листьев малины облегчает менструальные боли и симптомы климакса.

Молоко с куркумой

Врачи настоятельно рекомендуют ежедневно употреблять "золотое молоко", потому что этот напиток обладает лечебными свойствами. Он состоит из куркумы, меда и молока и приводит к балансу все гормоны, укрепляя иммунную систему и пищеварение.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какой напиток эффективно избавляет от лишнего веса.


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Источник: https://lucky-women.ru/3-napitka-dlya-zhenshhin-kotorye-pomogut-derzhat-gormony-v-norme/
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