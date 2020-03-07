Напитки, которые помогут держать гормоны в норме

Гормоны в женском организме иногда могут давать сбои, поэтому необходимо тщательно следить за своим здоровьем. Врачи назвали три полезные напитка, которые помогут нормализовать гормональный фон.

Теплая вода с лимоном

Диетологи давно твердят о том, что утро нужно начинать с теплой воды с лимоном, которая запускает все процессы в организме. Этот напиток улучшает пищеварение, выводит токсины и шлаки, а также укрепляет иммунитет.

Чай из листьев малины

Употребление этого чая положительно сказывается на женской репродуктивной системе. В его составе содержится много ценных веществ и витаминов, которые нужны организму для поддержания здоровья. Чай из листьев малины облегчает менструальные боли и симптомы климакса.

Молоко с куркумой

Врачи настоятельно рекомендуют ежедневно употреблять "золотое молоко", потому что этот напиток обладает лечебными свойствами. Он состоит из куркумы, меда и молока и приводит к балансу все гормоны, укрепляя иммунную систему и пищеварение.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какой напиток эффективно избавляет от лишнего веса.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!