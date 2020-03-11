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Стоматологи предупреждают о вреде алкоголя

Спиртные напитки пагубно влияют на зубную эмаль

сегодня, 01:43
Автор:

• Екатерина Белоброва

Стоматологи предупреждают о вреде алкоголя

Много сказано о вреде алкоголя и его влиянии на органы выведения жидкости, но не все знают, что привычка регулярно выпивать может нанести непоправимый вред зубной эмали и развить разрушительный кариес. Об этом рассказала врач-стоматолог Алена Антипина.

Дантист отмечает, что любители алкоголя сталкиваются с дефицитом микроэлементов и витаминов в организме. В результате их зубы преждевременно истончаются и начинают крошиться. Дефицит питательных веществ снижает сопротивляемость к инфекциям, поэтому повышается риск развития кариеса.

При систематическом приёме спиртного зубы теряют белизну, темнеют, на них образуется налёт и начинаются патологические процессы, вредящие в том числе дёснам. Болезни в ротовой полости возникают, поскольку крепкий алкоголь содержит повышенное количество кислот, а вино богато искусственными красителями. По этой причине зубы меняют цвет и разрушается эмаль.

Не стоит забывать о высоком содержании сахара практически во всех видах алкоголя, а потому стоматологи настоятельно рекомендуют избегать регулярных застолий с обильной закуской и спиртным.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о распространенных ошибках при уходе за полостью рта, которые могут оказать только вред вашей улыбке.


Источник:  Новости Ю


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Источник: https://newsyou.info/stomatolog-predupredila-o-vrednom-vliyanii-alkogolya-na-zuby
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