Стоматологи предупреждают о вреде алкоголя

Много сказано о вреде алкоголя и его влиянии на органы выведения жидкости, но не все знают, что привычка регулярно выпивать может нанести непоправимый вред зубной эмали и развить разрушительный кариес. Об этом рассказала врач-стоматолог Алена Антипина.

Дантист отмечает, что любители алкоголя сталкиваются с дефицитом микроэлементов и витаминов в организме. В результате их зубы преждевременно истончаются и начинают крошиться. Дефицит питательных веществ снижает сопротивляемость к инфекциям, поэтому повышается риск развития кариеса.

При систематическом приёме спиртного зубы теряют белизну, темнеют, на них образуется налёт и начинаются патологические процессы, вредящие в том числе дёснам. Болезни в ротовой полости возникают, поскольку крепкий алкоголь содержит повышенное количество кислот, а вино богато искусственными красителями. По этой причине зубы меняют цвет и разрушается эмаль.

Не стоит забывать о высоком содержании сахара практически во всех видах алкоголя, а потому стоматологи настоятельно рекомендуют избегать регулярных застолий с обильной закуской и спиртным.

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