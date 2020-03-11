Здоровые привычки, которые нужно освоить до 40 лет

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Полезные ежедневные привычки помогают не только улучшить здоровье, но и влияют на состояние нашего организма в будущем. Есть привычки, которые нужно освоить до 40 лет, чтобы проблемы со здоровьем не беспокоили.
Добавьте зелень в каждый прием пищи
Употребление большого количества растительной пищи поможет повысить уровень витаминов и антиоксидантов в организме. Попробуйте добавить немного шпината в утренний омлет или брокколи в пасту.
Не избегайте жир в продуктах
То, сколько жира вы едите, на самом деле не влияет на вес. Единственное, стоит контролировать качество потребляемых калорий, избегать трансжиров и отдавать предпочтение полиненасыщенным жирам.
Не пропускайте завтрак
Врачи не устают твердить о том, что завтрак - основной прием пищи, который пропускать нельзя, потому что он дарит заряд бодрости и сил на весь день. Кроме того, без полноценного приема пищи утром вам захочется есть больше и чаще в течение дня, а это не всегда хорошо для пищеварения.
Не забывайте о плановых осмотрах
Каждый год проходите обследование у специалистов, чтобы проверить состояние вашего здоровье. Такая привычка позволит предотвратить различные заболевания и факторы риска, особенно, если у вас в семье есть наследственные болезни.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие привычки положительно влияют на нашу жизнь.
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