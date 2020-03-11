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Здоровые привычки, которые нужно освоить до 40 лет

Внедрять полезные привычки никогда не поздно

сегодня, 17:00
Автор:

• Светлана Шкурупий

Здоровые привычки, которые нужно освоить до 40 лет

Полезные ежедневные привычки помогают не только улучшить здоровье, но и влияют на состояние нашего организма в будущем. Есть привычки, которые нужно освоить до 40 лет, чтобы проблемы со здоровьем не беспокоили. 

Добавьте зелень в каждый прием пищи

Употребление большого количества растительной пищи поможет повысить уровень витаминов и антиоксидантов в организме. Попробуйте добавить немного шпината в утренний омлет или брокколи в пасту. 

Не избегайте жир в продуктах

То, сколько жира вы едите, на самом деле не влияет на вес. Единственное, стоит контролировать качество потребляемых калорий, избегать трансжиров и отдавать предпочтение полиненасыщенным жирам. 

Не пропускайте завтрак

Врачи не устают твердить о том, что завтрак - основной прием пищи, который пропускать нельзя, потому что он дарит заряд бодрости и сил на весь день. Кроме того, без полноценного приема пищи утром вам захочется есть больше и чаще в течение дня, а это не всегда хорошо для пищеварения.

Не забывайте о плановых осмотрах

Каждый год проходите обследование у специалистов, чтобы проверить состояние вашего здоровье. Такая привычка позволит предотвратить различные заболевания и факторы риска, особенно, если у вас в семье есть наследственные болезни.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие привычки положительно влияют на нашу жизнь.


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Источник: https://marieclaire.ua/beauty/zdorovye-privychki-kotorye-stoit-osvoit-do-40-let/
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