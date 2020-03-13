Как восстановить силы после бессонной ночи

Пожалуй, каждый хоть раз в жизни переживал бессонную ночь, после которой чувствовал себя уставшим и подавленным. Такое состояние сильно отражается на общем самочувствии, да и на внешнем виде. Как же быстро восстановить силы и привести себя в порядок?

Утренняя зарядка и душ

Несмотря на то, что ваша энергия на нуле, постарайтесь выполнить несколько упражнений, чтобы организм "взбодрился". После утренней зарядки вы почувствуете легкость, особенно, если завершите ее контрастным душем.

Чашка кофе

Возобновить силы после тяжелой ночи поможет чашечка бодрящего напитка. Но важно не переусердствовать с кофеином, потому что он может навредить здоровью и привести к обратному эффекту. Одной чашки кофе будет вполне достаточно, чтобы начать день.

Прогулка на свежем воздухе

Короткая 20-минутная прогулка стимулирует кровообращение в организме, а значит поможет проснуться и вернуться в нормальное состояние. Воздействие солнца - лучший способ восстановить силы после бессонной ночи.

Завтрак и водный баланс

Быстро и эффективно вернуть силы поможет полноценный и вкусный завтрак. Желательно, чтобы это была каша с добавлением фруктов или блюдо из яиц, а не конфетки и пирожные. Также не забывайте в течение дня употреблять свою суточную норму воды, она повысит вашу продуктивность.

Оцените ваши возможности

После бессонной ночи вы определенно будете уставшими и сонными, поэтому у вас не хватит сил выполнять повседневные обязанности, которые обычно не доставляют вам особых хлопот. Избегайте принятия важных решений, не переходите на новые проекты. В этом случае лучше отложить до завтра то, что вы должны сделать сегодня.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему после бессонной ночи тянет к вредным блюдам.

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