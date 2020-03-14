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Почему наша кожа нуждается в антиоксидантах

Антиоксиданты - лучший ингредиент в косметике

сегодня, 05:00
Автор:

• Светлана Шкурупий

Почему наша кожа нуждается в антиоксидантах

Наша кожа нуждается в постоянном и правильном уходе, поэтому стоит ежедневно выполнять гигиенические процедуры и пользоваться качественной косметикой, с содержанием антиоксидантов. Они выполняют роль естественного щита для организма и предотвращают старение клеток. 

Известно, что антиоксиданты — это активные вещества, которые замедляют процесс окисления, нейтрализуя вредные свободные радикалы. Например, когда яблоко становится коричневого цвета — это значит, что происходит окисление, а антиоксиданты препятствуют этому процессу, если мы говорим не о яблоке, а о коже.

Прежде всего, антиоксиданты нужны, чтобы защитить организм от вредного воздействия. Кожа ежедневно подвергается риску из-за загрязнения атмосферы и агрессоров из окружающей среды. Это приводит к тому, что свободные радикалы разворачивают бурную деятельность, результатом которой являются преждевременное старение, тусклый цвет кожи и уменьшение выработки эластина и коллагена. Также антиоксиданты осветляют кожу.  Если ваш тон кожи неравномерный, а цвет — тусклый, тогда вас спасет витамин С. 

Еще они играют важную роль в успокоении кожи, поскольку воспалительные процессы генерируют большое количество реакционноспособного кислорода и свободных радикалов. Наличие достаточного количества антиоксидантов поможет уменьшить степень воспаления и, следовательно, успокоить кожу.

Используя богатые антиоксидантами средства по уходу, можно уменьшить количество морщин и сделать кожу более упругой, предотвратив тем самым дефицит коллагена и эластина. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему кожа становится чувствительной..


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Источник: https://marieclaire.ua/beauty/pochemu-nasha-kozha-nuzhdaetsya-v-antioksidantah/
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