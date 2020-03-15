Влюбленная женщина менее подвержена инфекциям, - исследование

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Ученые из Калифорнии после проведения исследования пришли к выводу, что любовь способна защитить женщину от вирусных инфекций. Об этом передает издание Depo.
Специалисты установили, что организм влюбленных представительниц прекрасного пола производит гораздо больше интерферона, чем у тех, кто не испытывает нежных чувств.
В процессе проведения эксперимента ученые детально изучили кровь подопытных женщин. По словам специалистов, организм в период "бабочек в животе" производит большее количество белка интерферона, который борется с вирусами. Таким образом он готовится к возможному зачатию.
Кроме этого, ученые обнаружили взаимосвязь между уровнем интерферона и тем, насколько долго влюбленные вместе. Количество белка снижается, когда женщина перестает чувствовать влюбленность. Но корреляты любви способны снижаться вместе с тем, как стареют партнеры. В результате зарождается устойчивая связь между партнерами. Также калифорнийские ученые намерены выяснить, влияет ли влюбленность на показатель интерферона у представителей сильного пола.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о пяти главных ошибках, которые совершают женщины, чем разрушают свои отношения с партнером.
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