Топ-5 женских ошибок, способных разрушить самые крепкие отношения

Семейные психологи проанализировали наиболее частые причины расставания. Оказалось, женщины то и дело наступают на одни и те же грабли и допускают промахи, на которые мужчины не способны закрывать глаза.





Карьера превыше всего

Женщина, целиком и полностью посвятившая себя семье, в наше время, скорее, исключение. Да и мужчин, которым нужна такая женщина, почти не осталось. Однако, и спутницу, которая 24/7 на работе, тоже вряд ли кто-то будет себе искать. Желание женщины самореализоваться, иногда, отодвигает на второй план все и всех, в том числе, семью и любимого мужчину. В какой-то момент он просто устанет делить ее с работой и пойдет искать кого-то менее занятого.





Тотальный контроль

Интересоваться его жизнью и контролировать 24 часа в сутки - это не одно и то же. Мужчине необходимо личное пространство, где он будет принадлежать только себе и больше никому. Пусть и не надолго. Если все время надоедать ему звонками и забрасывать смс-ками по типу "Как дела?", "Где ты?", "Что делаешь?", в какой-то момент он захочет просто сменить номер телефона. А возможно, и место проживания. Мужчины любят чувствовать, что они кому-то нужны, но плохо выносят навязанные этим чувством обязательства.





Желание переделать

Казалось бы, старая как мир ошибка, о которой знают все. Знают, но регулярно ею злоупотребляют. Женщина влюбляется не в обычного человека, а в свои представления о нем. Когда же сталкивается с реальностью, начитает "подгонять" любимого под свой идеал. Вот только любимому это, вряд ли, придется по вкусу. Если женщина хочет построить крепкие отношения, ей необходимо принять мужчину со всеми его недостатками и слабостями.





Конфликтность

Иногда мужчины приходят в восторг, когда женщина умеет ярко и мощно выразить свои негативные эмоции. Особенно, если страстная ссора, в итоге, закончится таким же не менее страстным сексом. Но терпеть споры по любому поводу и без, вряд ли кто-то захочет. Особенно, если это спор не ради выяснения истины, а ради желания самоутвердиться. Если женщина хочет склонить мужчину на свою сторону, лучше делать это не с помощью конфликтов и агрессии, а с помощью холодного разума и женской хитрости.





Завистливость

Самодостаточные мужчины на дух не переносят женщин, которые завидуют, обсуждают и сплетничают. Когда это повторяется изо дня в день, мужчины просто уходят, понимая, что этот порок неисправим. Зависть - это признак низкой самооценки и неуверенности в себе. А самодостаточный мужчина хочет видеть с собой такую же самодостаточную женщину. У такой вряд ли будет время и желание лезть в чужие дела и копаться в чьей-то жизни.





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