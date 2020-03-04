В каких случаях стоит возобновить отношения с бывшим

Расставание с любимым человеком - это всегда тяжелый и болезненный процесс, который может затянуться на долгое время. Есть партнеры, которые сразу отпускают друг друга и продолжают жить, а есть те, кто всеми силами пытается склеить и возобновить отношения с бывшими. В каких ситуациях стоит давать человеку второй шанс?

Кто-то из вас совершил ошибку

Часто пары расстаются из-за банального несогласия, ревности, интрижки на стороне и в порывах гнева сжигают все мосты. Но стоит помнить, что все мы совершаем ошибки и если ваш партнер искренне раскаивается, то можно попробовать восстановить отношения.

Вы расстались в период кризиса отношений

После нескольких лет отношений может наступить период кризиса, когда партнеры начинают отдаляться друг от друга. Складывается впечатление, что чувства перегорели, а общие интересы разошлись. Но такой период охлаждение переживает множество пар, и он может перерасти в новую волну страсти, нужно лишь найти силы преодолеть его и не потерять вторую половинку. Если вы скучаете за партнером и понимаете, что это взаимно, тогда стоит сойтись.

Вы пошли на поводу у советчиков

Есть много людей, которые постоянно будут лезть в вашу жизнь з советами, но нужно всегда слушать себя и свое сердце. Если вы пошли на поводу у родственников и друзей, которые твердили, что вы достойны большего, а потеряв любимого человека, осознали свою ошибку - постарайтесь вернуть ваши отношения.

Вы оба готовы меняться

Если партнеры проанализировали ошибки, которые привели к разрыву отношений и готовы над ними работать, тогда стоит дать друг другу второй шанс. Но научитесь находить компромиссы и приходить к общему решению.

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