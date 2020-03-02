Как правильно ссориться, чтобы сохранить отношения

В отношениях существует множество поводов для конфликтов, некоторые из них существенные, а некоторые возникают на пустом месте. Но для того, чтобы сохранить отношения и не обидеть близкого человека, нужно ругаться правильно. Об этом сообщает издание Ukr.Media.

Не уходите, хлопая дверью

Многие партнеры во время ссоры стараются уйти от конфликта, как можно громче хлопая дверью. Но такой поступок может лишь добавить масло в огонь. В глазах любимого человека такие действия могут расцениваться как безразличие к проблеме в отношениях. Ссора может утихнуть, а вот обида останется на долгое время.

Не выясняйте отношения публично

Помните, что проблемы в отношениях касаются только вас двоих, поэтому их не стоит выносить на общее обозрение. Публичные скандалы не приводят ни к чему хорошему и в большинстве случаев заканчиваются расставанием.

Не используйте запрещены аргументы

Не стоит во время семейных конфликтов вспоминать прошлые обиды, ошибки и перечислять негативные качества друг друга. Каждый из партнеров в эмоциональном состоянии может зайти слишком далеко и очень ранить любимого человека.

Не обижайте и не обвиняйте партнера

Если вы не можете прийти к компромиссу со своей второй половинкой, то это не значит, что нужно пускать в ход физическое или эмоциональное насилие. Никогда не оскорбляйте партнера, не используйте нецензурные выражения. Попробуйте спокойным и ровным голосом объяснить свою позицию.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему партнерам не стоит проверять отношения на прочность.

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