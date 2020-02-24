Почему не стоит проверять отношения на прочность

Психологи не рекомендуют влюбленным проверять отношения на прочность, потому что такие "игры" часто приводят к расставанию. Об этом сообщает издание Ukr.Media.

Специалисты утверждают, что отношения и так часто поддаются проверке, без инициативы партнеров. Жизнь непредсказуема и в ней возникает множество спорных моментов и ситуаций, когда партнеры могут проверить свои чувства друг к другу. Некоторые пары проходят такие проверки и находят компромиссы, а некоторые - расходятся.

Психологи говорят, что специально устраивать проверки второй половинке не стоит, ведь недоверие часто приводит к скандалам, которые плавно перетекают в недопонимание, а потом заканчиваются расставанием. Необдуманный поступок может привести к последствиям, о которых потом можно долго жалеть. Любимого человека легко можно обидеть своим недоверием, а вот заслужить его прощение не так уж и просто.

Если ваши отношения крепкие и ваш партнер не дает поводов для ревности, тогда не стоит "играть в игры". Почувствовать насколько между партнерами близкие узы, есть ли любовь и страсть, можно даже по взгляду, для этого не обязательно устраивать эксперименты.

Ранее издание "Комментарии" сообщали о том, как улучшить отношения в паре.

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