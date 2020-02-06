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Как улучшить отношения в паре: советы от психологов

Отношения — это труд, основанный на взаимном уважении и терпении

сегодня, 17:00
Автор:

• Светлана Шкурупий

Как улучшить отношения в паре: советы от психологов

Со временем в отношениях пропадает романтика и партнеров начинает "съедать" повседневная рутина. Чтобы такого не допустить, нужно придерживаться несколько важных рекомендаций. Об этом сообщает издание Cosmopolitan.

Для того, чтобы улучшить отношения в паре, важно общаться между собой. Психологи советуют не скрывать своих чувства и не "проглатывать" обиды, ведь со временем они выйдут наружу и это приведет к серьезным ссорам. Партнерам нужно находить время друг для друга, чтобы просто поговорить, поделиться мыслями, планами, настроением. 

Также необходимо дать отношениям мотивацию. Никто не хочет годами ходить по кругу или топтаться в отношениях на одном месте. Партнерам стоит определить единый курс, в котором должны двигаться отношения и каждый должен прилагать огромные усилия, чтобы направление не менялось. 

Психологи говорят, что в отношениях нельзя без доверия и поддержки. Проблемы в отношениях могут влиять и на работу, и на здоровье, поэтому важно поддерживать нормальное общение, показывать свою любовь и поддержку, а не устраивать новые скандалы. 

Также не стоит забывать о нежности. Партнерам необходимо проявлять свои чувства друг к другу, очень важное значение имеют поцелуи, поэтому не стоит ими пренебрегать.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, какие отношения обречены на провал. 


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Источник: https://www.cosmopolitan.com/uk/love-sex/relationships/a30135321/how-to-improve-relationship/
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