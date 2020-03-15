Язык

Українська

Русский

Coinspot 15.03.2020

BTC/USD

5327.47

ETH/USD

123.83

LTC/USD

35.77

НБУ 15.03.2020

USD/UAH

26.89

EUR/UAH

29.95

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Записки эмигранта
Comm:health
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Здоровье наше тело Стало известно, как морская вода влияет на организм во время купания
НОВОСТИ Все новости

Стало известно, как морская вода влияет на организм во время купания

Море остается не только лучшим место для проведения отпуска, но и естественной средой для предупреждения целого ряда заболеваний

сегодня, 21:52
Автор:

• Екатерина Белоброва

Стало известно, как морская вода влияет на организм во время купания

Ученые определили состав морской воды, который способен оказывать чрезвычайно целительное действие на весь организм человека. В первую очередь это касается людей  с проблемами дыхательной и пищеварительной систем, гинекологическими заболеваниями, а также артритом, неврозами, бессонницей, хроническим стрессом и даже лишним весом.

Еще в Древнем Египте медики назначали морскую воду пациентам с болезнями желудочно-кишечного тракта и кровеносной системы, а раны и различные кожные патологии рекомендовали ею протирать. Позже этот метод назвали "талассотерапией", что в переводе означает лечение морем. Также во время терапии используют не только воду, но и водоросли.

Однако есть заболевания, при которых категорически противопоказано такое лечение: это острые воспалительные процессы и инфекционные заболевания, дерматит, грибковые инфекции и некоторые заболевания сердечно-сосудистой системы.

Антибактериальные свойства морской воды обусловлены тем, что в ее состав входит огромное количество минеральных солей, биоактивных веществ, микроскопических водорослей и планктона. Во время лечения человеческий организм насыщается содой, калием, кальцием, серой, хлористым магнием и сульфатом натрия.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в украинских Карпатах, которые часто посещают как курортное место, сегодня выпал снег.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://changeua.com/news/chomu-morska-voda-tak-neobhidna-dlya-lyudini/
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...