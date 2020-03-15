Стало известно, как морская вода влияет на организм во время купания

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Ученые определили состав морской воды, который способен оказывать чрезвычайно целительное действие на весь организм человека. В первую очередь это касается людей с проблемами дыхательной и пищеварительной систем, гинекологическими заболеваниями, а также артритом, неврозами, бессонницей, хроническим стрессом и даже лишним весом.
Еще в Древнем Египте медики назначали морскую воду пациентам с болезнями желудочно-кишечного тракта и кровеносной системы, а раны и различные кожные патологии рекомендовали ею протирать. Позже этот метод назвали "талассотерапией", что в переводе означает лечение морем. Также во время терапии используют не только воду, но и водоросли.
Однако есть заболевания, при которых категорически противопоказано такое лечение: это острые воспалительные процессы и инфекционные заболевания, дерматит, грибковые инфекции и некоторые заболевания сердечно-сосудистой системы.
Антибактериальные свойства морской воды обусловлены тем, что в ее состав входит огромное количество минеральных солей, биоактивных веществ, микроскопических водорослей и планктона. Во время лечения человеческий организм насыщается содой, калием, кальцием, серой, хлористым магнием и сульфатом натрия.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в украинских Карпатах, которые часто посещают как курортное место, сегодня выпал снег.
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