Карпаты засыпало снегом

В воскресенье, 15 марта, в Карпатах местами выпало больше метра снега. Об этом свидетельствуют данные снеголавинных станций Украинского гидрометцентра.



В частности, Пожежевская станция зафиксировала сегодня утром температуру воздуха – 11,4 градуса, высоту снежного покрова 31-130 см. На станции Плай метеорологи зафиксировали 25-38 см снега, на снеголавинном посту Драгобат зафиксирована температура воздуха -13,2° с, высота снежного покрова составляет 121 см.

Ранее "Комментарии" сообщали, что украинцам стоит быть готовыми к ухудшению погодных условий. На смену мартовскому солнцу придет дождь с мокрым снегом, ночью ожидаются заморозки до -4-х, а днем будет, в среднем, +5 в зависимости от региона.

Также мы писали, что зима, которая началась в 2019 году и закончилась в 2020 году, по данным Службы по вопросам изменения климата Коперника, стала самой теплой европейской зимой в истории климатических наблюдений, которые начались в 1855 году. Средняя температура в Европе с декабря 2019 по февраль 2020 годов включительно была на 1,4 градуса по Цельсию выше средней температуры зимы 2015/2016 годов, которая была прошлым рекордсменом.

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