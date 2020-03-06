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Зима 2019/2020 стала самой теплой в Европе с 1855 года

До этого года не велись климатические наблюдения.

сегодня, 21:03
Автор:

• Антон Варанов

Зима 2019/2020 стала самой теплой в Европе с 1855 года

Зима, которая началась в 2019 году и закончилась в 2020 году, по данным Службы по вопросам изменения климата Коперника, стала самой теплой европейской зимой в истории климатических наблюдений, которые начались в 1855 году. Об этом сообщили в издании The Guardian.

Средняя температура в Европе с декабря 2019 по февраль 2020 годов включительно была на 1,4 градуса по Цельсию выше средней температуры зимы 2015/2016 годов, которая была прошлым рекордсменом.

Также, по данным Службы по вопросам изменения климата Коперника, средняя температура зимой в 1981-2010 годах в Европе была на 3,4 градуса по Цельсию ниже средней температуры этой зимой.

Директор службы Карло Буонтемпо рассказал, что зима была необычной сама по себе. Он также предположил, что такой феномен произошел из-за глобального потепления, а также добавил, что средние температуры зимой могут сильно меняться в разные годы.

Как сообщал портал "Комментарии", синоптики рассказали об аномально теплой зиме во всех регионах Украины, где погода устанавливала новые температурные рекорды.


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Источник: https://www.theguardian.com/environment/2020/mar/05/truly-extreme-winter-2019-20-in-europe-by-far-hottest-on-record
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