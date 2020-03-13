Мороз и снег: гидрометцентр предупреждает об ухудшении погоды в Украине

Сегодняшний день в Украине будет дождливым, но теплым. По информации Украинского гидрометцентра, запад, центр и частично восток накроют осадки в виде небольшого дождя, но столбики термометров будут колебаться от 8 до 19 градусов тепла (смотри иллюстрацию).

Так, согласно прогнозу, прохладнее всего будет на западной Украине (+8…+12), Сумах (до 11-ти тепла), и Киеве (+10…+12). В Харькове, Полтаве и Одессе воздух прогреется до +15-ти, на градус выше ожидается в Симферополе и Луганске. Максимум этого дня - 19 градусов тепла - столбики термометров покажут в Николаеве. На градус ниже будет в Херсоне и Днепре. Ветер, по сравнению со вчерашней бурей, поутихнет: его порывы составят до 12 метров в секунду.

Уже завтра украинцам стоит быть готовыми к ухудшению погодных условий. На смену мартовскому солнцу придет дождь с мокрым снегом, ночью ожидаются заморозки до -4-х, а днем будет, в среднем, +5 в зависимости от региона.





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