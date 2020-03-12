Первый уровень опасности: на Украину движется буря

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Сегодня погода в Украине изрядно испортится, о чем сообщают спасатели, огласив штормовое предупреждение. Согласно прогнозу, на нашу страну надвигается буря, поэтому ситуации присвоили первый уровень опасности.
По информации ГСЧС и Украинского гидрометцентра, во многих регионах ожидаются сильные порывы ветра: до 20 метров в секунду. В Карпатах погода будет еще хуже: ветер достигнет 30 метров в секунду, к тому же, есть угроза схождения лавин. В горах, говорят спасатели, сегодня третий уровень опасности.
Как ранее сообщали “Комментарии”, в эти выходные ожидается похолодание. В субботу эксперты гидрометцентра прочат в некоторых областях снег с дождем, а температура снизится до 7-ми градусов тепла. Еще прохладнее будет в воскресенье, но уже в понедельник весна вернется: с температурой в +9 и солнцем.
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