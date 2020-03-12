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Прогноз погоды на март: в Украину возвращается снег

В гидрометцентре прочат в некоторых областях снег с дождем в эти выходные, а температура снизится до 7-ми градусов тепла

сегодня, 08:00
Автор:

• Елена Волкова

Прогноз погоды на март: в Украину возвращается снег

В Украине сегодня прогнозируют по-настоящему весеннюю погоду: с солнцем и плюсовыми отметками. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По информации синоптиков, по всей территории страны температура будет колебаться от 12 до 18 градусов тепла. Практически во всех регионах будет солнечно, за исключением лишь Луганска, Луцка, Львова, Ужгорода и Ивано-Франковска, где прогнозируют небольшие дожди. 

Впрочем, в  выходные ожидается похолодание. В субботу эксперты гидрометцентра прочат в некоторых областях снег с дождем, а температура снизится до 7-ми градусов тепла. Еще прохладнее будет в воскресенье, но уже в понедельник весна вернется: с температурой в +9 и солнцем.

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Ранее “Комментарии” сообщали о том, какой будет эта весна.


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Источник: https://comments.ua/
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