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Как измерить артериальное давление без тонометра

Артериальное давление является важным показателем здоровья

сегодня, 09:35
Автор:

• Светлана Шкурупий

Как измерить артериальное давление без тонометра

Резкие скачки давления серьезно влияют на самочувствие человека и могут привести к опасным последствиям. Контролировать показатели кровяного давления можно легко и быстро с помощью тонометра, но что делать, если под рукой нет прибора?

Известно, что артериальное давление (АД) - это величина давления, которое текущая кровь оказывает на стенки артерий. Во время измерения мы видим показатели верхнего (систолического) и нижнего (диастолического) давления. Первое показывает давление в момент, когда сердце сжимается, а второе - давление в артериях в момент расслабления сердечной мышцы. Разницу между ними называют пульсовым давлением.

В первую очередь, понять, какое у вас давление, можно по симптомах. Если оно повышенное, тогда организм будет об этом сигнализировать следующими признаками: дрожь в конечностях, пульсирующая боль в висках, ускоренное сердцебиение, повышенная тревожность, приступы тошноты, возможно носовое кровотечение.

Если АД пониженное, тогда голова болит в области затылка, ощущается сильная слабость и сонливость, а кожа бледная.

Быстро измерить давление в домашних условиях можно с помощью своего пульса. Для этого примите удобное положение, желательно сидя. Нащупайте на руке артерию и надавите на нее, чтобы остановить пульсацию. Чем сильнее вам придется нажимать, тем давление выше. Если же пульсация останавливается после легкого нажатия - показатели давления занижены. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какая специя помогает снизить кровяное давление. 


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Источник: https://www.goodhouse.ru/health/zdorovye/nizkoe-ili-vysokoe-prostoj-sposob-opredelit-davlenie-bez-tonometra/
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