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Как правильно мыть руки для защиты от коронавируса

Мытье рук - одна из главных профилактических мер от коронавируса

сегодня, 16:05
Автор:

• Светлана Шкурупий

Как правильно мыть руки для защиты от коронавируса

Из-за активного распространения коронавируса, представители ВОЗ регулярно напоминают гражданам о том, как можно защититься от новой болезни. И первое, на что стоит обратить внимание - это правильная гигиена.

По всему миру вводятся жесткие карантинные меры, которые должны уменьшить шансы распространения вируса среди населения. Помимо того, что нужно соблюдать все правила и выходить на улицу только по необходимости, врачи напоминают, как правильно следить за личной гигиеной дома.

Помните, что руки необходимо мыть под теплой (не холодной!) проточной водой и обязательно с мылом, не менее 30 секунд. 

- нанесите достаточное количество мыла, чтобы оно покрывало всю поверхность рук, и разотрите средство в ладонях;

- правой ладонью проведи поверх тыльной стороны левой с переплетенными пальцами — и наоборот;

- промойте ладонь с ладонью с переплетенными пальцами;

- промойте тыльную сторону пальцев, сцепив руки в импровизированном замке;

- отдельно промойте большие пальцы на обеих руках;

- пальцами, круговыми движениями, разотрите ладони;

- тщательно смойте мыло под струей теплой воды;

- высушите руки одноразовым полотенцем.

Руки нужно мыть после прихода с улицы, перед приемом пищи, после контакта с животными и больными людьми. Правильное мытье рук поможет избежать не только коронавируса, но и в целом поддержать здоровье.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как в домашних условиях сделать антисептик. 


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Источник: https://www.elle.ru/krasota/zdorove/kak-pravilno-myt-ruki-id6859222/
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