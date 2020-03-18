Как правильно мыть руки для защиты от коронавируса

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Из-за активного распространения коронавируса, представители ВОЗ регулярно напоминают гражданам о том, как можно защититься от новой болезни. И первое, на что стоит обратить внимание - это правильная гигиена.
По всему миру вводятся жесткие карантинные меры, которые должны уменьшить шансы распространения вируса среди населения. Помимо того, что нужно соблюдать все правила и выходить на улицу только по необходимости, врачи напоминают, как правильно следить за личной гигиеной дома.
Помните, что руки необходимо мыть под теплой (не холодной!) проточной водой и обязательно с мылом, не менее 30 секунд.
- нанесите достаточное количество мыла, чтобы оно покрывало всю поверхность рук, и разотрите средство в ладонях;
- правой ладонью проведи поверх тыльной стороны левой с переплетенными пальцами — и наоборот;
- промойте ладонь с ладонью с переплетенными пальцами;
- промойте тыльную сторону пальцев, сцепив руки в импровизированном замке;
- отдельно промойте большие пальцы на обеих руках;
- пальцами, круговыми движениями, разотрите ладони;
- тщательно смойте мыло под струей теплой воды;
- высушите руки одноразовым полотенцем.
Руки нужно мыть после прихода с улицы, перед приемом пищи, после контакта с животными и больными людьми. Правильное мытье рук поможет избежать не только коронавируса, но и в целом поддержать здоровье.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, как в домашних условиях сделать антисептик.
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