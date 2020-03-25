Как избавиться от головной боли без таблеток

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Многие люди часто жалуются на головную боль, которая может возникнуть внезапно и мешать работе. Прежде, чем потянуться к своей аптечке, сделайте несколько упражнений, возможно, они быстро и эффективно улучшат ваше самочувствие.
Вращение
Медленно и аккуратно вращайте головой по часовой стрелке 30-40 секунд, потов в обратную сторону - около 60 секунд. Если будет слышно хруст, не пугайтесь, это нормальное явление.
Тянем мышцы
Положите руки на голову. Правую — на левую сторону, левую — на правую. По очереди и очень осторожно потяните голову по направлению к руке и зависните на 10 секунд. Проделайте это с каждой стороны. Ежедневно выполняйте по 3-5 подходов.
Мячик
Возьмите теннисный мячик, подойдите к стене. Нужно встать к ней спиной, положив между головой и ей мяч. Важно удерживать его и одновременно вращать телом.
Наклоны
В этом упражнении, которое эффективно помогает снять головную боль, не понадобиться никакого инвентаря. Просто наклоняйте голову влево с выдохом, в право с вздохом. Сделайте несколько подходов.
Руки на плечи
Положите ладони на плечи таким образом, чтобы пальцы были направленны на лопатки, а локти выдвигались вперед. Сделайте медленный выдох и потяните голову вперед. При вдохе вернитесь в первоначальное положение. Важно не наклонять голову!
Но помните, если головные боли беспокоят часто, тогда стоит сходить на консультацию к врачу и выяснить их причину, а потом лечить симптомы.
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