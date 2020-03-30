Что эффективнее: мыло или антибактериальный гель

В связи с пандемией коронавируса, многие жители стали больше внимания уделять личной гигиене, в частности мытью рук. Соответственно спрос на различные антисептические средства увеличился в несколько раз, но настолько ли они эффективны, как мыло?

Американские исследователи утверждают, что антибактериальные гели способны очистить руки от микробов только, если содержат 65-95% спирта. И лучше всего они работают на чистых руках, а если они грязные или жирные, то эффективность уменьшается. Поэтому, эксперты советуют регулярно мыть руки под теплой водой с использованием мыла. Но здесь также важное значение имеет качество!

Помните, что руки с мылом нужно мыть не менее 30 секунд, уделяя внимание всем участкам, в том числе и между пальцами. Мыло гораздо эффективнее в борьбе с микробами, чем средства на спиртовой основе, ведь оно способно очистить руки от пестицидов, тяжелых металлов и некоторых вирусов, чего не могут сделать антибактериальные гели. Поэтому не стоит покупать антисептики, которые сейчас продают по завышенной цене.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что назван идеальный антисептик против коронавируса.

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