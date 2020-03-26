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Испанский фармацевт назвала идеальный антисептик против коронавируса

Справиться с коронавирусом Covid-19 может далеко не каждый антисептик для рук. Испанский фармацевт рассказала, что обязательно должно быть в составе.

сегодня, 09:47 2610
Автор:

• Виолетта Комаровская

Испанский фармацевт назвала идеальный антисептик против коронавируса

Убить коронавирус Covid-19 способен только антисептик для рук с максимально высоким содержанием спирта. Об этом рассказала испанский фармацевт Мар Сиейра. 

Идеальный антисептик для рук - тот, в составе которого будет 95% этилового спирта, или около того. При этом стоит обратить внимание и на то, какой именно спирт входит в состав дезинфицирующего средства. Самым эффективным в борьбе с коронавирусом является этанол. Поэтому в составе антисептика обязательно должен быть именно этиловый спирт, говорит фармацевт.
"Если в составе антисептического геля есть порядка 95% этилового спирта, он обеспечит инактивацию вирусов", - говорит Сиейра. 

Этанол более мощный в борьбе с вирусами по сравнению с другими спиртами, например, пропанолами. Он имеет более сильную вирулицидную активность. 

При этом фармацевт настаивает, чтобы люди использовали в быту только антисептики, которые сертифицированные Минздравом, так как сейчас на рынке сильно возросло количество подделок, которые будут не только мало эффективными, но и могут навредить здоровью.

Использовать антисептик для рук также следует правильно. За один раз нужно использовать около трех миллилитров дезинфицирующего средства. При этом его нужно растирать в руках около 30 секунд, пока средство полностью не впитается. Если же руки заметно грязные, то лучше сначала их вымыть с мылом, а затем, по желанию, уже использовать антисептик. 

Ранее "Комментарии" рассказывали, как приготовить антисептик для рук самостоятельно. 





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Источник: https://www.lavanguardia.com/
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