Важные пищевые привычки для гормональной системы

Гормональная система — очень сложный механизм, слаженная работа которого определяет наше самочувствие. Для того, чтобы предотвратить проблемы со здоровьем очень важно придерживаться сбалансированного питания и правильных пищевых привычек.

Составляйте рацион из органических продуктов

Всевозможные удобрения, пестициды и гормоны роста — главные разрушители нашего гормонального баланса. Дело в том, что они препятствуют выводу из организма избыточных гормонов, сдерживая функции печени. Говоря о гормонах, нужно понимать, что органические продукты — это не просто мода, а наше здоровье, на котором экономить ни в коем случае нельзя.

Выбирайте правильные овощи

Брюссельская, брокколи, цветная или белокочанная — все виды капусты содержат сильный гормон, который способен сбалансировать и снизить уровень эстрогена в нашем организме. Обязательно включайте капусту в свой рацион!

Не злоупотребляйте кофе

Переизбыток кофеина повышает уровень гормона стресса кортизола, инсулина и эстрогена. К тому же каждый лишний стакан ароматного кофе вымывает из вашего организма ценные запасы витамина В и магния, которые являются едва ли не ключевыми для баланса нашей гормональной системы.

Не забывайте о здоровых жирах

Помимо магния и витамина В, полезные жиры — еще одни важные элементы для строительства нашей гормональной системы. Нет-нет, это не те страшные и ужасные жиры, которые в избытке содержатся в фастфуде, вредных снэках или чипсах, и провоцируют набор веса, проблемы с кожей и целый ряд других неприятностей. Полезные жиры содержатся в полезных продуктах и помогают контролировать вес и аппетит, а также влияют на общее здоровье организма, включая гормональный баланс.

Регулируйте метаболизм

Гормоны щитовидной железы влияют на скорость основного обмена веществ, вызывая колебания в массе тела. Явные симптомы снижения активности щитовидной железы — низкая работоспособность, сухость, бледность и низкая температура кожи, а также проблемы с пищеварением. Помогать своему организму регулировать и ускорять метаболизм — одна из самых важных задач для всех, кто заботится не только о своей фигуре, но и о здоровье гормональной системы.

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