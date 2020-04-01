Насколько важен смех для организма человека

Пожалуй, каждый с детства знает, что смех продлевает жизнь. Но с возрастом люди теряют способность смеяться и радоваться по любому поводу. И очень зря! Есть специальная наука, изучающая влияние смеха на организм человека, и вот, какие факты ей удалось подтвердить.

Смех спасает от депрессии

Всего одна минутка задорного смеха может заменить сеанс глубокой релаксации. Даже если вы вспомните анекдот, который недавно вас рассмешил, уровень гормонов радости повысится.

Смех улучшает фигуру

Десять–пятнадцать минут смеха сжигают столько калорий, сколько бы вы сожгли на 30-минутной тренировке в спортзале. Когда вы смеетесь, в работу включается 80 групп мышц! Во время смеха лучше всего работают мышцы спины и ног (полезно для вашей осанки).

Смех укрепляет иммунитет

Смех стимулирует воздействие на иммунную систему и надежно защищает организм от стрессов. Учеными уже давно доказан тот факт, что любители посмеяться значительно реже болеют.

Смех омолаживает кожу

Существует миф, в который верят многие женщины: "Если боишься морщин на лице – сдерживай смех". И совершенно напрасно! Маска серьезности забирает все живые эмоции лица. Живой и искренний смех замедляет процессы старения и обеспечивает прилив крови к коже.

Смех полезен для сердца

Ученые выявили, что веселые люди, по сравнению с угрюмыми, на 40 % меньше страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие интересные факты о счастье необходимо знать каждому.

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