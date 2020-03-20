ТОП-5 интересных фактов о счастье, которые вы могли не знать

Что такое счастье? Наверное, каждый хоть раз в жизни, задавал себе этот вопрос. Но это понятие сложное, и каждый человек вкладывает в него свой смысл. Сегодня, 20 марта, отмечается Международный день счастья, и по этому случаю, мы приготовили для вас несколько занимательных фактов об этом состоянии человека.

Счастье влияет на иммунитет

Если хотите быть здоровыми - побольше улыбайтесь и концентрируйтесь только на положительных эмоциях! Ученые выяснили, что счастливые люди болеют гораздо реже. Чувства радости, спокойствия и удовлетворения укрепляют иммунную систему и благоприятно влияют на сердце.

Счастье передается по наследству

Американские исследователи считают, что счастье может быть заложено в генах. Впрочем, гены решают не все - как утверждают ученые, они влияют на способность радоваться жизни только на 50%.

Аромат цветов делает нас счастливыми

Быстро и эффективно поднять настроение можно с помощью цветов. Исследователи выяснили, что люди, которые работают с цветами или те, кто регулярно их получает в подарок - в три раза счастливее!

Счастье зависит от оттенков, которые нас окружают

На настроение и самочувствие человека может влиять его окружающая среда. Так, тусклые и серые цвета нагоняют тоску и депрессию, а вот яркие и насыщенные - дают ощущение радости и веселья. Кстати, желтый - это цвет счастья.

Счастье заразительно

Британские ученые говорят, что состояние счастье заразительно. Достаточно лишь находиться рядом с человеком, который испытывает это чувство и оно обязательно перейдет и к вам. А вы, в свою очередь, подарите счастье кому-то еще...

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие песни делают нас счастливыми.

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