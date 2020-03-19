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Добавляем в плейлист: 10 песен, которые сделают вас счастливее

Эти песни вдохновляют человека чувствовать радость

сегодня, 11:45
Автор:

• Светлана Шкурупий

Добавляем в плейлист: 10 песен, которые сделают вас счастливее

Научно доказано, что музыка положительно влияет на работу мозга, в частности повышает настроение и вдохновляет на новые свершения. Известный нейробиолог Джейкоб Джоли провел исследование и выделил список из десяти "песен счастья".

Queen – Don't Stop Me Now

Это песня английской рок-группы Queen из альбома "Jazz", написана Фредди Меркьюри. Спустя 40 лет она пользуется большой популярностью и ее часто можно услышать в фильмах, телесериалах и рекламе.


Abba – Dancing Queen

Песню шведской группы ABBA считают одной из лучших композиций 1970-х годов. Песня, где поется про танцы и королеву танцпола, автоматически поднимает настроение, даже после прочтения текста. "Покажи джайв, наслаждайся жизнью", — поют Abba.

 

The Beach Boys – Good Vibrations

Синг вышел в 1966 году и занял 6-е место в списке 500 величайших песен всех времен по версии журнала Rolling Stone. Настроение "Good Vibrations" поднимает моментально, даже если вы целый на работе. 


Billy Joel – Uptown Girl

Эта отличная песня основана на реальных событиях. Правда, первоначально она называлась не Uptown girl, а Uptown girls, ибо посвящалась не одной, а трем супермоделям. Кстати, одной из них была сама Уитни Хьюстон, которая тогда еще никому не была известна как певица.


Survivor – Eye Of The Tiger

Песня 1982 года группы Survivor была была написана по просьбе Сильвестра Сталлоне для фильма "Рокки 3". Она мгновенно заняла вершину чата Billboard Hot 100 и оставалась на ней в течение шести недель. Оказывается, что рок-песни тоже способны поднимать настроение!

The Monkees – I'm a Believer

Хоть песню написал американский музыкант Нил Даймонд, популярность и второе дыхание ей подарил поп-квартет The Monkees. Обязательно послушайте!

Cyndi Lauper – Girls Just Wanna Have Fun

Песня, записанная американской певицей Синди Лопер, принесла ей большой успех. Видеоклип "Girls Just Want to Have Fun" получил номинации на 2 награды Грэмми и на 6 наград MTV Video Music Awards 1984 года.

Jon Bon Jovi – Livin’ on a Prayer

Это композиция американской рок-группы Bon Jovi c альбома 1986 года. Она была выпущена в период, когда коллектив еще не был широко известен за пределами родного штата Нью-Джерси. Зато сейчас трек можно назвать одним из главных хитов группы.

Gloria Gaynor – I Will Survive

Глория Гейнор известна хитами в жанре диско, один из ее самых запоминающихся треков — "I Will Survive" — принес номинацию на "Грэмми".

    

Katrina & The Waves – Walking on Sunshine

Победители конкурса "Евровидение" часто уходят в небытие и не могут похвастаться другими большими достижениями. Группа Katrina & The Waves не стали исключением. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какая песня 2019 года по версии Shazam была самой популярной. 


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Источник: https://lux.fm/ru/uchenyj-issledoval-mirovye-hity-i-nazval-10-pesen-kotorye-delayut-cheloveka-schastlivym_n92650
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