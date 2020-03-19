Добавляем в плейлист: 10 песен, которые сделают вас счастливее

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Научно доказано, что музыка положительно влияет на работу мозга, в частности повышает настроение и вдохновляет на новые свершения. Известный нейробиолог Джейкоб Джоли провел исследование и выделил список из десяти "песен счастья".
Queen – Don't Stop Me Now
Это песня английской рок-группы Queen из альбома "Jazz", написана Фредди Меркьюри. Спустя 40 лет она пользуется большой популярностью и ее часто можно услышать в фильмах, телесериалах и рекламе.
Abba – Dancing Queen
Песню шведской группы ABBA считают одной из лучших композиций 1970-х годов. Песня, где поется про танцы и королеву танцпола, автоматически поднимает настроение, даже после прочтения текста. "Покажи джайв, наслаждайся жизнью", — поют Abba.
The Beach Boys – Good Vibrations
Синг вышел в 1966 году и занял 6-е место в списке 500 величайших песен всех времен по версии журнала Rolling Stone. Настроение "Good Vibrations" поднимает моментально, даже если вы целый на работе.
Billy Joel – Uptown Girl
Эта отличная песня основана на реальных событиях. Правда, первоначально она называлась не Uptown girl, а Uptown girls, ибо посвящалась не одной, а трем супермоделям. Кстати, одной из них была сама Уитни Хьюстон, которая тогда еще никому не была известна как певица.
Survivor – Eye Of The Tiger
Песня 1982 года группы Survivor была была написана по просьбе Сильвестра Сталлоне для фильма "Рокки 3". Она мгновенно заняла вершину чата Billboard Hot 100 и оставалась на ней в течение шести недель. Оказывается, что рок-песни тоже способны поднимать настроение!
The Monkees – I'm a Believer
Хоть песню написал американский музыкант Нил Даймонд, популярность и второе дыхание ей подарил поп-квартет The Monkees. Обязательно послушайте!
Cyndi Lauper – Girls Just Wanna Have Fun
Песня, записанная американской певицей Синди Лопер, принесла ей большой успех. Видеоклип "Girls Just Want to Have Fun" получил номинации на 2 награды Грэмми и на 6 наград MTV Video Music Awards 1984 года.
Jon Bon Jovi – Livin’ on a Prayer
Это композиция американской рок-группы Bon Jovi c альбома 1986 года. Она была выпущена в период, когда коллектив еще не был широко известен за пределами родного штата Нью-Джерси. Зато сейчас трек можно назвать одним из главных хитов группы.
Gloria Gaynor – I Will Survive
Глория Гейнор известна хитами в жанре диско, один из ее самых запоминающихся треков — "I Will Survive" — принес номинацию на "Грэмми".
Katrina & The Waves – Walking on Sunshine
Победители конкурса "Евровидение" часто уходят в небытие и не могут похвастаться другими большими достижениями. Группа Katrina & The Waves не стали исключением.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, какая песня 2019 года по версии Shazam была самой популярной.
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