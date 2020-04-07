ТОП-5 правил, чтобы сохранить здоровье печени

Многие часто недооценивают роль печени в работе организма. Но этот орган один из самых важных, потому что выполняет более 500 функций. А для того, чтобы сохранить его здоровым, следует придерживаться нескольких важных советов.

Контролируйте количество сладкого

Исследование, проводившееся в США, показало, что люди, регулярно потребляющие сладости, могут заработать себе ожирение печени, а такая болезнь способна спровоцировать цирроз.

Употребляем витамины с умом

Мульвитаминные добавки могут избавить нас от многих проблем, однако если вы вдруг используете несколько препаратов такого профиля, обязательно посчитайте, не превышается ли доза какого-то витамина. Для печени, например, вредно избыточное количество витамина А.

Не лечимся парацетамолом

Данное обезболивающее лекарство губительно влияет на печень, врачи советуют его вообще заменить другими средствами. Помните, что принимать парацетамол с алкоголем строго запрещено.

Осторожно с фруктами

Удивительно, но даже такие полезные продукты как фрукты должны потребляться в безопасных дозах. Ученые обнаружили, что простые углеводы, находящиеся во фруктах, тоже способствуют появлению жира в печени. Виноград, бананы и апельсины следует кушать, просто в средних количествах, не переедая.

Не пейте энергетики

Фруктоза в больших количествах содержится в энергетиках, если употреблять большие объемы таких напитков, то можно заработать ожирение печени быстрее всего, да и сердцу энергетики сильно вредят.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какой продукт предотвращает ожирение печени.

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