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Медики предупреждают об опасности удаленной работы

В связи с тем, что из-за карантина многие стали работать удаленно, медики бьют тревогу и называют неожиданные последствия для здоровья человека вплоть до судорог

сегодня, 09:40 620
Автор:

• Елена Волкова

Медики предупреждают об опасности удаленной работы

На время карантина некоторые украинцы оказались в четырех стенах без работы, другие же трудятся удаленно собственно в тех же условиях. Однако медики предупреждают о том, что удаленка грозит целым букетом заболеваний.

Так, из-за сидячей работы и застоя крови может развиться варикоз, закупорка сосудов и повышение давления. Из-за того, что страдает кровообращение, появляется головная боль, проблемы с памятью и концентрацией. Невзирая на то, что вы сидите, быстрее наступает усталость, раздражительность, апатия и даже депрессия.

Зачастую сидим за компьютером мы в неверном положении, нагрузка на позвоночник возрастает, что чревато искривлением, радикулитом и остеохондрозом. Кроме того, может произойти защемление позвоночного нерва. У мужчин, которые работают удаленно и мало двигаются, может развиться простатит, у женщин - гинекологические проблемы из-за нехватки воздуха и движения, а также стрессов.

Медики говорят о том, что нередко из-за постоянного напряжения в руках при работе за компьютером возникает онемение в пальцах и суставах, а иногда даже судороги. Ну а главная проблема удаленных сотрудников - хроническая усталость, избежать которой можно благодаря:

- правильной позе во время сидения, не стоит подпирать руками подбородок и горбиться;

- нужно чаще проветривать комнату и делать физические упражнения;

- не злоупотреблять перекусами, мучным. Пейте минимум 1,5 литров воды в день и питайтесь дробно, небольшими порциями 4-5 раз в день.

Напомним, 97-летний ветеран Второй мировой войны, экс-летчик Чак Францке необычным способом призвал мир не унывать из-за карантина и пандемии коронавируса. Дедушка станцевал под хит Джастина Тимберлейка "Can’t Stop the Feeling!" на пороге своего дома.



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Источник: comments.ua
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