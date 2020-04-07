Язык

Українська

Русский

Coinspot 07.04.2020

BTC/USD

7334.21

ETH/USD

171.76

LTC/USD

46.37

НБУ 07.04.2020

USD/UAH

27.25

EUR/UAH

29.70

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество невероятно Карантин - не повод грустить: 97-летний ветеран войны станцевал под Тимберлейка
НОВОСТИ Все новости

Карантин - не повод грустить: 97-летний ветеран войны станцевал под Тимберлейка

Экс-летчик Чак Францке станцевал под хит Джастина Тимберлейка "Can’t Stop the Feeling!" на пороге своего дома

сегодня, 15:25 514
Автор:

• Елена Волкова

Карантин - не повод грустить: 97-летний ветеран войны станцевал под Тимберлейка

97-летний ветеран Второй мировой войны, экс-летчик Чак Францке необычным способом призвал мир не унывать из-за карантина и пандемии коронавируса. Дедушка станцевал под хит Джастина Тимберлейка "Can’t Stop the Feeling!" на пороге своего дома.

Пользователи пришли в восторг от боевого настроя Чака Францке. Видео стало вирусным, и вскоре его оценил и сам Джастин Тимберлейк. Певец написал, что ролик с Чаком сделал его день.

Как ранее сообщали “Комментарии”, известный украинский доктор Евгений Комаровский рассказал, что нужно пить для профилактики коронавируса на карантине. На ряду с компотами и чаем педиатр ставит… кока-колу.

По мнению Комаровского, для предотвращения болезни и уже при коронавирусе важно и нужно много пить, особенно сладкого. В числе обязательных напитков - компот, сок, сладкий чай и газировка. Говоря о последней, доктор говорит, что самое главное - качество такого напитка, и самым подходящим считает проверенную годами импортную кока-колу.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: comments.ua
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...