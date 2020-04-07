Карантин - не повод грустить: 97-летний ветеран войны станцевал под Тимберлейка

97-летний ветеран Второй мировой войны, экс-летчик Чак Францке необычным способом призвал мир не унывать из-за карантина и пандемии коронавируса. Дедушка станцевал под хит Джастина Тимберлейка "Can’t Stop the Feeling!" на пороге своего дома.

Пользователи пришли в восторг от боевого настроя Чака Францке. Видео стало вирусным, и вскоре его оценил и сам Джастин Тимберлейк. Певец написал, что ролик с Чаком сделал его день.

Как ранее сообщали “Комментарии”, известный украинский доктор Евгений Комаровский рассказал, что нужно пить для профилактики коронавируса на карантине . На ряду с компотами и чаем педиатр ставит… кока-колу.

По мнению Комаровского, для предотвращения болезни и уже при коронавирусе важно и нужно много пить, особенно сладкого. В числе обязательных напитков - компот, сок, сладкий чай и газировка. Говоря о последней, доктор говорит, что самое главное - качество такого напитка, и самым подходящим считает проверенную годами импортную кока-колу.





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