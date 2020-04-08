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Почему возникают судороги при занятии спортом

Судорога — неприятное явление, которое почти всегда возникает неожиданно

сегодня, 12:50
Автор:

• Светлана Шкурупий

Почему возникают судороги при занятии спортом

Многие люди часто жалуются на появление судорог, особенно в ногах. Мышечные сокращения возникают внезапно и бывают очень болезненными. Почему же появляется эта острая боль и как предупредить судороги?

Перенапряжение мышц

Очень часто судороги появляются во время тренировок. И под ударом оказывается именно та группа мышц, на которую была направлена основная нагрузка. Если с вами такое случилось, то причиной внезапной и резкой боли стало перенапряжение мышцы. Для того, чтобы избежать таких проблем, постарайтесь не "подрывать" свое тело, а нагрузку повышайте постепенно. Очень важное значение во время тренировки имеет и эмоциональное состояние. Если день у вас выдался не сильно удачным, то поход в зал стоит и вовсе отменить. Если мысли будут заняты не упражнениями, а другими вещами, то можно получить не только судорогу, но и травму.

Недостаток микроэлементов

Это еще одна причина, по которой у вас могут случиться судороги. Истощение может быть связано не только с чрезмерной усталостью и нагрузкой, но и дефицитов в организме полезных веществ, в частности калия, магния и натрия. Эти элементы являются основой водно-электролитного баланса.  Для пополнения запасов этим веществ стоит добавить в рацион молоко, творог, йогурт, картофель, гречневую и овсяную каши.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как заняться спортом в домашних условиях. 


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Источник: http://funfit.club/sudorogi-pri-zanyatiyah-sportom-prichiny-i-ustranenie/
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