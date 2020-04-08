Почему возникают судороги при занятии спортом

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
7297.34
ETH/USD
169.57
LTC/USD
46.11
USD/UAH
27.40
EUR/UAH
29.80
RUB/UAH
0.36
Многие люди часто жалуются на появление судорог, особенно в ногах. Мышечные сокращения возникают внезапно и бывают очень болезненными. Почему
же появляется эта острая боль и как предупредить судороги?
Перенапряжение мышц
Очень
часто судороги появляются во время тренировок. И под ударом оказывается именно та группа
мышц, на которую была направлена основная нагрузка. Если с вами такое
случилось, то причиной внезапной и резкой боли стало перенапряжение мышцы. Для
того, чтобы избежать таких проблем, постарайтесь не "подрывать" свое тело, а
нагрузку повышайте постепенно. Очень важное значение во время тренировки имеет
и эмоциональное состояние. Если день у вас выдался не сильно удачным, то поход
в зал стоит и вовсе отменить. Если мысли будут заняты не упражнениями, а
другими вещами, то можно получить не только судорогу, но и травму.
Недостаток
микроэлементов
Это еще одна причина, по которой у вас могут случиться судороги. Истощение может быть связано не только с чрезмерной усталостью и нагрузкой, но и дефицитов в организме полезных веществ, в частности калия, магния и натрия. Эти элементы являются основой водно-электролитного баланса. Для пополнения запасов этим веществ стоит добавить в рацион молоко, творог, йогурт, картофель, гречневую и овсяную каши.Ранее издание "Комментарии" сообщало, как заняться спортом в домашних условиях.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости