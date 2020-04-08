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Основные признаки гормонального дисбаланса у женщин

Этот дисбаланс может привести к серьезным последствиям

8 апреля 2020, 18:10
Автор:

• Светлана Шкурупий

Основные признаки гормонального дисбаланса у женщин

Гормоны влияют на множество процессов, происходящих в женском организме. Сбои в гормональной системе могут произойти по разным причинам и привести к неприятным последствиям. На какие признаки стоит обратить особое внимание?

Нарушение менструального цикла

У здоровой женщины нормальный менструальный цикл в среднем длится 28 дней. Если вы заметили, что цикл сбился, а менструации стали более болезненными или не начинаются в течение нескольких месяцев - это повод обратиться к врачу. Подобные нарушения могут быть признаком проблем со здоровьем, к примеру, синдрома поликистозных яичников.

Изменения в груди

Низкий уровень эстрогена может привести к тому, что грудь станет менее плотной, а высокий уровень гормона может вызывать появление кист и других новообразований. Любые изменения в груди всегда являются достаточным основанием для посещения врача-маммолога.

Реакция пищеварительной системы

Избыток или нехватка женских гормонов оказывает влияние на пищеварительную систему. Вздутие, диарея и боль в животе могут говорить о гормональном дисбалансе.

Повышенная утомляемость

Высокий уровень эстрогена может вызвать сонливость. Гипотиреоз - заболевание, вызванное нарушением работы щитовидной железы, также может быть причиной повышенной утомляемости.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие напитки помогут держать гормоны в норме.


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Источник: https://tvoymalysh.com.ua/mom-territory/mom-health/9866-top-7-priznakov-gormonalnogo-disbalansa-u-zhenshtiny.html
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