"Гигиена, удовольствие и красота": пять добавок для ванны, чтоб сочетать три в одном

Понежиться в теплой ванне - это отличный способ снять напряжение, а заодно и позаботиться о своем теле. Специалисты-косметологи утверждают, что такой простой способ как ванна с различными полезными добавками способна привести вашу кожу в тонус, помочь ей оздоровиться и улучшить цвет.

Представляем пять полезных добавок для ванны, которые приятно удивят вас своей эффективностью.

Морская соль. Морская соль в горячей ванне оказывает не только расслабляющий эффект, но и выступает в качестве скраба для тела. Активные частицы этой добавки ускоряют регенерацию кожи и способствуют заживлению микротрещин и ран.

Эфирные масла. Польза эфирных масел для кожи доказана давно, поэтому эти ароматические добавки так популярны. Если заглянуть в историю, то можно узнать что в Греции женщины добавляли в купель эфирное масло розы, сандала и пачули чтобы продлить свою молодость и сохранить красоту.

Мед. Удивительной силой обладает спа-процедура в виде ванны с добавлением меда. Этот продукт содержит в себе массу полезных свойств, которые благоприятно сказываются на состоянии женской кожи. К неоспоримым преимуществам медовой ванны можно отнести глубокое очищение и повышение упругости кожных покровов.

Молоко. Вы, наверное, хоть раз слышали легенду о том, что египетская царица Клеопатра регулярно принимала молочные ванны и благодаря этому имела невероятную красоту. Несмотря на косметологические свойства этого продукта, можно вполне поверить в эти рассказы. Увлажнения, повышения эластичности, устранения раздражений и воспалений, выравнивание цвета кожи - это лишь малая часть того, чем может порадовать вас молочная ванна.

Ну и замыкает наш список самый неожиданный и экономный продукт - обычная пищевая сода. Если верить словам тех, кто хотя бы раз принимал содовую ванну, кожа после такой процедуры становится мягкой и бархатистой, мелкие прыщики исчезают, а общий вид тела становится привлекательным и ухоженным.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что натуральный кофе признан не только самым ароматным и бодрящим из горячих напитков, но даже сексуальным.

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