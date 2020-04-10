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Три правила, которые помогут избежать инсульта

При инсульте нарушается кровоснабжение головного мозга

сегодня, 12:50
Автор:

• Светлана Шкурупий

Три правила, которые помогут избежать инсульта

Инсульт - одно из самых распространенных заболеваний, которое может постигнуть людей не только пожилого, но и молодого возраста. Для того, чтобы избежать проблем с сердцем стоит вести правильный образ жизни, а также придерживаться нескольких правил.

Лекарства только по назначению врача

Некоторые медицинские препараты могут увеличить риск инсульта, поэтому перед приемом лекарств, особенно гормональных, стоит проконсультироваться с врачом. Заниматься самолечением не стоит, а совет подружки или соседки не является в данном случае показанием к применению любых таблеток.

Возьмите под контроль хронические заболевания

Гипертония, атеросклероз, сахарный диабет 1 и 2 типов, высокий уровень холестерина в крови являются провоцирующими факторами для развития инсульта. Поэтому важно хотя бы один раз в год посещать врача и сдавать все необходимые анализы для выяснения этих патологий.

Здоровый образ жизни

Для эффективной профилактики инсульта необходима регулярная аэробная нагрузка. Занимайтесь плаванием, бегом или быстрой ходьбой хотя бы 4-5 раз в неделю. Также не забывайте о правильном питании: ограничьте потребление соли и сахара, оптимизируйте количество жиров, а основной акцент сделайте на овощах, фруктах, рыбе и других продуктах, которые являются основой средиземноморской диеты.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какая каша на завтрак снизит риск инсульта.


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Источник: https://tvoymalysh.com.ua/mom-territory/mom-health/5305-insult-3-pravila-kotorye-pomogut-ego-izbezhat.html
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