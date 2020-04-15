Стало известно, как длительность сна влияет на сердце

Европейские кардиологи в ходе исследований выяснили, что у людей, страдающих недосыпом, повышается риск инсульта и других сердечных проблем на 11%. Об этом сообщает издание Telegraf.

Известно, что взрослый здоровый человек должен спать в сутки 7-8 часов. Это время необходимо для того, чтобы восстановить силы, нервную систему, нормализировать обмен веществ и укрепить иммунитет. Если спать меньше, тогда риск инсульта увеличиться на 11%, а если постоянно спать дольше (более 8 часов) - на 33%. Такие выводы были сделаны экспертами из Европейского общества кардиологии.

Исследователи также заявили, что кратковременный сон, который длиться 30-40 минут, не вредит организму. Это доказали данные мета-анализов из 11 исследований, участие в которых приняли более миллиона добровольцев.

Специалистам необходимо время для дополнительных исследований, чтобы разобраться, почему разная длительность сна так влияет на сердце.

Напомним, американские ученые заявили, что дневной сон негативно влияет на работу сердечно-сосудистой системы.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие три неожиданных фактора влияют на здоровье сердца.

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