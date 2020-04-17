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Дерматологи назвали опасность маникюра с гель-лаком

Сам гель-лак ослабляет ногтевую пластину, а УФ-сушка ускоряет процесс старения кожи

сегодня, 04:25
Автор:

• Екатерина Белоброва

Дерматологи назвали опасность маникюра с гель-лаком

В последние годы маникюр с гель-лаком приобрел просто бешеную популярность, благодаря ряду преимуществ: это яркий внушительный маникюр, который не теряет вида на протяжении 2-3 недель, не скалывается, не липнет при сушке  и помогает на долгое время забыть о постоянном отшелушивании, как обычные лаки. тем не менее врачи предупреждают, что и за это удовольствие приходится платить.

Так, во время процедуры нанесения гель-лака кисти рук нужно подержать  под ультрафиолетовым светом в течение 10-15 минут. Исследования показали, что воздействие ультрафиолета во время этого процесса минимально и потому не грозит образованием опухолей и рака, но неизбежно приводит к ускорению возрастных процессов. Таким образом, если подвергать свои руки воздействию УФ-лучей в маникюрном салоне, кожа на них будет постепенно стареть и менять оттенок. 

Применение гель-маникюра имеет и другие последствия. Поскольку гель наносится на длительное время, ноготь испытывает недостаток кислорода. Когда приходит время снять гель-маникюр (для чего нужно вымачивать ногти 15 минут в ацетоне), ногти становятся тонкими и ломкими.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, как восстановить ногтевую пластину, которая разрушается под воздействием гель-лака.


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Источник: https://golos.ua/i/745576
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