Как восстановить ногти после снятия гель-лака

Ухоженные ногти и модный маникюр - это важные атрибуты женской красоты. И несмотря на то, что покрытие гель-лаком считается безопасным, после его снятия ногтям нужно все равно предоставить правильный уход для скорейшего восстановления.

Масляный уход

Для укрепления ногтей используйте оливковое масло. Благодаря ему ногти не будут расслаиваться и ломаться, а кожа рук будет гладкой и нежной. Перед проведением процедуры оливковое масло необходимо нагреть на водяной бане. Затем налейте его в глубокую мисочку и на 10 минут опустите туда руки. После процедуры тщательно промойте их под теплой проточной водой.

Лимонный сок

Раз в 2-3 дня можно ухаживать за ногтями с помощью лимонного сока, который повышает эластичность и упругость ногтей, придавая им здоровый блеск. Возьмите свежевыжатый лимонный сок, смочите в нем спонжик и втирайте его в ногти, а можно еще добавить в сок мед, тогда результат будем намного эффективным.

Солевой уход

Сделайте раствор на основе морской соли, которая способствует укреплению и ускорению роста ногтей. Для этого возьмите 100 мл воды и 2 столовые ложки соли, добавьте еще пару капель любого эфирного масла и опустите в мисочку пальцы на 15 минут.

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