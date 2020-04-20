Тревожные симптомы, которые нельзя оставлять без внимания

При современном ритме жизни организм быстро устает и изнашивается, теряя свои ресурсы. И со временем начинает подавать сигналы, которые многие люди привыкли игнорировать. На какие симптомы стоит обратить внимание?

Хроническая усталость и недомогание

Усталость может испытывать каждый человек, особенно работая по многу часов в день. Однако, если это состояние не проходит около двух недель, даже в момент пробуждения после ночного сна, то это достаточно тревожный признак и следует проконсультироваться со специалистами. Это могут быть первые признаки нарушения работы щитовидной железы или сердечно-сосудистой системы.

Резкая потеря веса

Каждая женщина мечтает о стройности своего тела и вряд ли расстроится при потере нескольких килограммов. Но если резкий спад в весе произошел внезапно, без каких-либо причин, будь то новая диета или занятия спортом, то вряд ли стоит этому преждевременно радоваться. Такое резкое изменение в весе может быть на фоне как сильного или постоянного стресса, так и при заболевании сахарным диабетом или раком. Лучше в таком случае пройти незамедлительное медицинское обследование.

Минимальные изменения в груди

Каждая женщина осведомлена, что необходимо каждые полгода проходить плановые обследования, связанные с женскими органами, в том числе крайне важным является и обследование груди. Если вы самостоятельно заметили хоть малейшие изменения в ее размере, форме, появлении уплотнений, то следует незамедлительно посетить такого специалиста как маммолог и провести ряд определенных обследований.

Непривычное для вас учащенное сердцебиение

Конечно же, учащенное сердцебиение может возникать на фоне определенных физических нагрузок или эмоциональных переживаниях – этот процесс является естественным. Если же непривычные сердечные удары ощущаются внезапно и периодически повторяются, то это тревожный признак, подаваемый организмом, и следует обратить на это тщательное внимание.

Затруднение в движениях и дыхании при незначительных нагрузках

Если вы стали замечать, что даже при подъеме на второй-третий этаж, дыхание стало более затруднительным, появилась одышка или возникло хотя бы легкое головокружение, то это может означать первые признаки нарушения сердечно-сосудистой системы или возникновения астмы. Чтобы не дотянуть до более серьезных последствий, стоит среагировать на это как можно раньше.

Малейшие изменения родинок

Всем известно, что за своими родинками необходимо следить очень тщательно. Если появилось хоть незначительное изменение в цвете, размере или ее текстуре – немедленно к врачу. Особенно следует быть начеку тем, кто любит понежиться долго на солнышке.

Необоснованное вздутие живота

Каждый из нас после плотного обеда или праздничного застолья чувствовал дискомфорт в животе, сопровождаемый его вздутием. Но если такая симптоматика появляется на голодный желудок, то затягивать с походом к врачу точно не стоит.

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