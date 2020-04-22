Ученые выяснили, как отсутствие секса влияет на организм

Секс - неотъемлемая часть жизни взрослого человека. Помимо того, что это занятие расслабляет и проносит массу удовольствия, так еще и положительно влияет на организм. Но чем вредно для здоровья длительное воздержание?

Тело плохо справляется со стрессом

Специалисты из американской клиники Мэйо исследовали женщин, у которых не было долго интима. Оказалось, они хуже справлялись со стрессом, по сравнению с теми, у кого была регулярная сексуальная жизнь. Связывают это с тем, что во время занятий любовью наш организм вырабатывает много гормонов счастья – эндорфинов.

Снижается иммунитет

Ученые заметили, что длительное воздержание от секса плохо сказывается на иммунной системе. Дело в том, что во время полового акта вырабатывается стероидный гормон — дегидроэпиандростерон. Он то и укрепляет наше здоровье.

Увеличиваются риски набрать лишний вес

Секс – прекрасный фитнес, который сжигает много калорий и позволяет держать тело в тонусе. Кроме того, длительное воздержание негативно сказывается на настроении, многие "заедают" эту проблему и получают лишние килограммы.

Ухудшается состояние кожи

Во время полового акта вырабатывается стероидный гормон. Он запускает процесс выработки коллагена, который улучшает состояние кожи. Без секса состояние кожных покровов может ухудшиться.

Конечно, если у вас нет партнера, то не нужно прыгать в кровать к первому встречному. Беспорядочные половые связи куда вреднее для здоровья, чем отсутствия секса.

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