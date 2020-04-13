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Влияет ли секс на спортивные результаты

Многи известные спортсмены практиковали отказ от секса перед соревнованиями, но стоило ли оно того

сегодня, 13:20
Автор:

• Зинченко Павел

Влияет ли секс на спортивные результаты

Существует мнение, что отказ от секса приводит к улучшению спортивных результатов. Известно, что отказ от секса перед важными поединками практиковали такие легендарные боксеры как Мохаммед Али и Майк Тайсон. Но последние исследования показали, что отказ от секса никак не влияет на спортивные показатели, а уже тем более, не улучшает их.

Ученые из Университета Джорджии, США, провели следующий эксперимент. Они собрали группу из восьми человек (семь мужчин и одна женщина). Они должны были провести тренировку с подъемом частоты сердцебиения до 170 ударов в минуту (выполнялось максимальное количество отжиманий, выпрыгиваний, тест на силу хвата и скорость реакции).

Проверка физического состояния подопытных проводилась через семь с лишним часов после занятий сексом, который привел к оргазму, а также на следующий день после ночи без секса и на следующий день после вечера йоги. Эксперты не заметили особых изменений после занятий сексом за исключением снижения кровяного давления.

Поэтому если решили занятся сексом перед соревнованиями - можете смело это делать. Но не забывайте, что перед важными соревнованиями крайне необходимо хорошо выспаться. Поэтому не перестарайтесь. Также издание "Комментарии" расскажет, почему утренний секс полезный.


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Источник: https://mport.ua/devuski/seks/844155-teper-ofitsialno-seks-nikak-ne-vliyaet-na-sportivnye-pokazateli
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