"Дефицит кислорода": как сохранить свежесть кожи в самоизоляции

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В условиях постоянного времяпровождения в закрытых стенах, наша кожа подвергается не меньшему испытанию, чем прямые палящие лучи солнца или морозный ветер. Чтобы сохранить баланс нашего эпидермиса, дерматологи дают несколько полезных советов.
1.В борьбе с обезвоживанием кожи помогут питьевой режим (30 мл на 1 кг веса). Предпочтение отдавайте чистой воде без газа. А еще заварите в большом термосе плоды шиповника. Помимо источника жидкости, этот настой станет порцией такого ценного сейчас витамина С. Не выключайте увлажнитель воздуха, а если его нет, чаще проветривайте помещение. Используйте на постоянной основе увлажняющие кремы, сыворотки, маски.
2. Для уменьшения отечности старайтесь двигаться — приседать, "маршировать", делать растяжку. Есть специальная лимфодренажная гимнастика для тела (самое известное упражнение — "букашка", когда мы, лежа на спине, трясем руками и ногами). А для лица подойдет лимфодренажный массаж и гимнастика для лица. Дополнить это можно патчами под глаза.
3.Если вы работаете удаленно и весь день сидите за компьютером, обязательно делайте перерывы и гимнастику для глаз.
4. Если кожа вслед за нервной системой демонстрирует признаки стресса и раздражения — переходите на специальные средства для чувствительной кожи.
5. Не забывайте о полноценном питании. Постарайтесь увеличить в рационе количество полноценного белка (рыба, мясо, моллюски), полезных жиров (авокадо, кокоса, оливы) — они помогают организму держать иммунитет в состоянии готовности. А вот простые углеводы (сладкое, выпечка) придется уменьшить — они могут усилить воспаление в организме.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, какие продукты питания нельзя хранить в холодильнике, чтобы не лишить их полезных свойств.
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