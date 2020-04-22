Как снизить нагрузку на зрение от компьютеров и гаджетов

Современный образ жизни сложно представить без гаджетов, они окружают нас повсюду, и мы с легкостью поддаемся их влиянию. Но постоянная работа за компьютером, игры в телефоне и другое времяпровождение за экранами гаджетов серьезно подрывает зрение. Как же защитить свои глаза?

Давайте отдых глазам

Чтобы снять напряжение, нужно соблюдать правило "20-20-20". Оно работает так: каждые 20 минут делать перерыв, и в течение 20 секунд смотреть на предмет, находящийся на расстоянии 20 шагов.

Делать гимнастику для глаз

Специалисты рекомендуют все упражнения повторять не менее 10 раз:

- горизонтальные движения глаз: вправо и влево;

- движения глазными яблоками вертикально: вверх и вниз;

- движение глазами по кругу: по часовой стрелке и в обратном направлении;

- интенсивное закрытие и открытие глаз в быстром темпе;

- движение глазами по диагонали: скосить глаза в левый нижний угол, затем по прямой перевести взгляд вверх. Аналогично – в противоположном направлении;

- частое моргание глазами.

Пользоваться каплями

Когда не получается регулярно следовать правилу "20-20-20", то для людей, которые много работают за компьютерами и используют гаджеты, можно использовать глазные капли с гиалуроновой кислотой. Они увлажняют оболочку глаза и улучшают работу слезной пленки.

Физическая активность

Для того, чтобы глаза отдыхали от мониторов и экранов, нужно чаще выходить на прогулку, дышать свежим воздухом, ходить пешком, делать разминку, заниматься спортом.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как быстро снять усталость глаз.

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