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Как снизить нагрузку на зрение от компьютеров и гаджетов

С каждым годом растет процент жалоб на проблемы с глазами

сегодня, 13:50
Автор:

• Светлана Шкурупий

Как снизить нагрузку на зрение от компьютеров и гаджетов

Современный образ жизни сложно представить без гаджетов, они окружают нас повсюду, и мы с легкостью поддаемся их влиянию. Но постоянная работа за компьютером, игры в телефоне и другое времяпровождение за экранами гаджетов серьезно подрывает зрение. Как же защитить свои глаза?

Давайте отдых глазам

Чтобы снять напряжение, нужно соблюдать правило "20-20-20". Оно работает так: каждые 20 минут делать перерыв, и в течение 20 секунд смотреть на предмет, находящийся на расстоянии 20 шагов.

Делать гимнастику для глаз

Специалисты рекомендуют все упражнения повторять не менее 10 раз: 

- горизонтальные движения глаз: вправо и влево; 

- движения глазными яблоками вертикально: вверх и вниз; 

- движение глазами по кругу: по часовой стрелке и в обратном направлении; 

- интенсивное закрытие и открытие глаз в быстром темпе; 

- движение глазами по диагонали: скосить глаза в левый нижний угол, затем по прямой перевести взгляд вверх. Аналогично – в противоположном направлении; 

- частое моргание глазами. 

Пользоваться каплями

Когда не получается регулярно следовать правилу "20-20-20", то для людей, которые много работают за компьютерами и используют гаджеты, можно использовать глазные капли с гиалуроновой кислотой. Они увлажняют оболочку глаза и улучшают работу слезной пленки.  

Физическая активность

Для того, чтобы глаза отдыхали от мониторов и экранов, нужно чаще выходить на прогулку, дышать свежим воздухом, ходить пешком, делать разминку, заниматься спортом.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как быстро снять усталость глаз.


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Источник: https://kolobok.ua/semejnyj-doktor-new/zhenskoe-zdorove/973761-kak-snizit-nagruzku-na-zrenie-ot-kompyuterov-i-gadzhetov
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