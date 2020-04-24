Ошибки в быту, которые пагубно влияют на здоровье

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В
доме необходимо постоянно поддерживать порядок и чистоту, хоть это бывает и довольно
трудно. Есть вещи, на которые во время уборки, мы не обращаем внимания, а они
способны навредить нашему здоровью. Что это за ошибки?
Увлекаетесь
кондиционером для белья
Чтобы
белье и одежда были не только чистыми и мягкими, но и ароматными, многие
хозяйки не жалеют добавлять в них кондиционер. Но не стоит перебарщивать с этим
средством. В нем содержится много ароматизаторов, которые могут вызвать
аллергическую реакцию или раздражение слизистой. Помимо этого, кондиционеры в
большом количестве способны сделать вещи не мягкими, а наоборот, более
жесткими.
Редко проводите
влажную уборку
Не
забывайте, что мыть полы и протирать пыль следует не менее двух раз в неделю.
Дело в том, что на различных поверхностях оседают пылевые клещи, которые продуцируют
вредоносные вещества в огромных объемах. То есть пылевой клещ может вызвать
аллергию, проявляясь в виде сыпи на коже, бугристых очагов покраснения, проблем
с дыхательной функцией.
Забываете менять
губки для посуды
Раз
в неделю меняйте кухонную губку, за это время, по причине влажного состояния, в
ней накапливается множество бактерий и пользоваться ею больше нельзя. Если пренебрегать
этим правилом, то бактерии с губки попадут на вашу посуду, а потом и в
организм, а это чревато серьезными проблемами со здоровьем.
Не меняете кухонные
полотенца
Тоже
самое касается и кухонных полотенец, которые многие используют годами. Но они
не могут служить вечно, ведь спустя время в них начинают жить бактерии и с
помощью стирки от них вряд ли можно будет избавиться. Кухонные полотенца
желательно менять раз в 3-4 месяца.
Ранее издание
"Комментарии" сообщало, какие хитрости облегчат уборку в доме.
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