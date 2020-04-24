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Ошибки в быту, которые пагубно влияют на здоровье

Это мелкие ошибки в быту, которые обходятся дорого

сегодня, 09:50
Автор:

• Светлана Шкурупий

Ошибки в быту, которые пагубно влияют на здоровье

В доме необходимо постоянно поддерживать порядок и чистоту, хоть это бывает и довольно трудно. Есть вещи, на которые во время уборки, мы не обращаем внимания, а они способны навредить нашему здоровью. Что это за ошибки?

Увлекаетесь кондиционером для белья

Чтобы белье и одежда были не только чистыми и мягкими, но и ароматными, многие хозяйки не жалеют добавлять в них кондиционер. Но не стоит перебарщивать с этим средством. В нем содержится много ароматизаторов, которые могут вызвать аллергическую реакцию или раздражение слизистой. Помимо этого, кондиционеры в большом количестве способны сделать вещи не мягкими, а наоборот, более жесткими.

Редко проводите влажную уборку

Не забывайте, что мыть полы и протирать пыль следует не менее двух раз в неделю. Дело в том, что на различных поверхностях оседают пылевые клещи, которые продуцируют вредоносные вещества в огромных объемах. То есть пылевой клещ может вызвать аллергию, проявляясь в виде сыпи на коже, бугристых очагов покраснения, проблем с дыхательной функцией.

Забываете менять губки для посуды

Раз в неделю меняйте кухонную губку, за это время, по причине влажного состояния, в ней накапливается множество бактерий и пользоваться ею больше нельзя. Если пренебрегать этим правилом, то бактерии с губки попадут на вашу посуду, а потом и в организм, а это чревато серьезными проблемами со здоровьем.

Не меняете кухонные полотенца

Тоже самое касается и кухонных полотенец, которые многие используют годами. Но они не могут служить вечно, ведь спустя время в них начинают жить бактерии и с помощью стирки от них вряд ли можно будет избавиться. Кухонные полотенца желательно менять раз в 3-4 месяца.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие хитрости облегчат уборку в доме.


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Источник: https://telegraf.com.ua/zhizn/zdorove/4479617-oshibki-v-byitu-kotoryie-skazyivayutsya-na-zdorove-cheloveka.html
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