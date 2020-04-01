Бытовые хитрости, которые облегчат вам уборку

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Уборка дома - занятие необходимое, хоть и малоприятное. А облегчить процесс можно с помощью нескольких хитростей - они помогут хозяйкам навести чистоту и порядок, сэкономив при этом массу времени.
Пятна на диване
Для того, чтобы привести мебель в порядок приготовьте следующий раствор: смешайте 1 столовую ложку соды, 1/3 стакана уксуса, 1 столовую ложку стирального порошка и немного горячей воды. Полученную смесь нанесите на пятна и оставьте на несколько часов, а затем пропылесосьте.
Грязная насадка для душа
Чтобы очистить душ от налета, заверните его насадку в пакет с уксусом и оставьте на ночь. К утру ржавчина полностью исчезнет.
Быстрая упаковка вещей
Пара огромных пакетов способны помочь вам быстро упаковать вещи в шкафу. А еще, с помощью этой хитрости, можно отделить сезонные вещи.
Вешалка для маек
Чтобы все ваши майки поместились на одной вешалке, воспользуйтесь кольцами для шторок в ванной комнате. Благодаря этой гениальной хитрости для дома вы и освободите полку в шкафу, и не потеряете ни одной вашей майки.
Разумное хранение пищевых продуктов
Биндеры — это отличная хитрость, чтобы прикрепить целлофановые пакеты с продуктами к решеточкам в холодильнике. Таким образом вы избежите беспорядка и сэкономите место.
Налет на чашках
В равных частях смешайте уксус с водой и залейте этой смесью чашки. Дайте им так постоять около часа. Налет от чая и кофе легко смоются обычной губкой.
Запах в измельчителе для пищевых отходов
Заморозьте несколько кубиков льда с лимоном и затем бросить их в эту дробилку. Она не только очистится и станет работать лучше, но и начнет благоухать.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие популярные лайфхаки на деле оказались бесполезными.
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