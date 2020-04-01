Бытовые хитрости, которые облегчат вам уборку

Уборка дома - занятие необходимое, хоть и малоприятное. А облегчить процесс можно с помощью нескольких хитростей - они помогут хозяйкам навести чистоту и порядок, сэкономив при этом массу времени.

Пятна на диване

Для того, чтобы привести мебель в порядок приготовьте следующий раствор: смешайте 1 столовую ложку соды, 1/3 стакана уксуса, 1 столовую ложку стирального порошка и немного горячей воды. Полученную смесь нанесите на пятна и оставьте на несколько часов, а затем пропылесосьте.





Грязная насадка для душа

Чтобы очистить душ от налета, заверните его насадку в пакет с уксусом и оставьте на ночь. К утру ржавчина полностью исчезнет.





Быстрая упаковка вещей

Пара огромных пакетов способны помочь вам быстро упаковать вещи в шкафу. А еще, с помощью этой хитрости, можно отделить сезонные вещи.





Вешалка для маек

Чтобы все ваши майки поместились на одной вешалке, воспользуйтесь кольцами для шторок в ванной комнате. Благодаря этой гениальной хитрости для дома вы и освободите полку в шкафу, и не потеряете ни одной вашей майки.





Разумное хранение пищевых продуктов

Биндеры — это отличная хитрость, чтобы прикрепить целлофановые пакеты с продуктами к решеточкам в холодильнике. Таким образом вы избежите беспорядка и сэкономите место.





Налет на чашках

В равных частях смешайте уксус с водой и залейте этой смесью чашки. Дайте им так постоять около часа. Налет от чая и кофе легко смоются обычной губкой.





Запах в измельчителе для пищевых отходов

Заморозьте несколько кубиков льда с лимоном и затем бросить их в эту дробилку. Она не только очистится и станет работать лучше, но и начнет благоухать.





Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие популярные лайфхаки на деле оказались бесполезными.

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