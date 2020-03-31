Популярные лайфхаки, которые на деле оказываются бесполезными

В интернете есть множество советов по уборке в квартире, которые привлекают внимание хозяек своей простотой и мгновенной эффективностью. Но не все популярные лайфхаки срабатывают на деле, многие из них оказываются бесполезными.

Чистящая смесь из соды с уксусом

Говорят, что комбинированный раствор соды и уксуса – мощное средство против пятен различного происхождения. Но лучше эти средства использовать по отдельности, тогда пользы будет намного больше. Дело в том, что вместе они вступают в красивую шипучую реакцию нейтрализации. На выходе вы получите просто воду с легкой примесью ацетата натрия, но никакого эффекта для уборки это не дает.

Кока-кола против ржавчины

В сети "гуляет" множество роликов, на которых показано, как обычная "газировка" легко и эффективно справляется с ржавчиной. Но на самом деле, кока-кола слишком жидкая, чтобы успеть войти в контакт с ржавчиной и полностью ее растворить. Лучше воспользуйтесь специальными для этого средствами.

Лимон для блеска тарелок

Считается, что тарелки будут сиять чистотой, если в посудомоечную машину положить лимон. Но на деле, особой разницы вы не заметите. Масштабы этого фрукта и устройства не соответствуют друг другу, поэтому не стоит ожидать, что ваша посуда засверкает.

Лак для волос как пятновыводитель

Если хотите избавиться от пятна, тогда купите специальные для этого средства, в частности отбеливатель. А вот лайфхак с лаком для волос давно уже не работает. В это средство перестали добавлять спирт, так что никакого эффекта не будет, можно лишь испортить одежду.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие лайфхаки помогут вам на кухне.

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