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Почему нельзя чистить уши ватным палочками

Чистка ушей – важная часть гигиены человека

сегодня, 10:10
Автор:

• Светлана Шкурупий

Почему нельзя чистить уши ватным палочками

Каждый человек должен выполнять ряд гигиенических правил, которые помогают поддерживать тело в чистоте и способствуют укреплению здоровья. Особое внимание стоит уделять и чистке ушей, где скапливается сера. Но вот использовать для этого ватные палочки крайне не рекомендуется. Почему?

Специалисты отмечают, что уход и чистка органов слуха должны быть деликатными. Нельзя использовать ватные палочки, хоть с ними весь процесс будет быстрым и удобным. Но это средство гигиены может протолкнуть серу вовнутрь, из-за чего возникнуть пробки. К тому же ватные палочки способны нанести раздражение серным железам, вследствие чего их выработка будет происходить активнее. Ушной проход будет наполняться серой быстрее и может закупориться, а это чревато серьезными проблемами со слухом. Также в ушах могут застрять хлопковые волокна, которые могут привести к инфекции и без помощи специалиста уже не обойтись.

Чтобы избежать подобных проблем, лучше отказаться от использования ватных палочек. После ванны, душа нужно промокнуть кончиком полотенца ухо, а ту серу, которая видна, удалить. Это расстояние примерно кончика мизинца.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие ошибки личной гигиены совершает большинство людей.


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Источник: https://hronika.info/medicina/332794-vrachi-obyasnili-pochemu-nelzya-chistit-ushi-vatnym-palochkami/
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