Почему нельзя чистить уши ватным палочками

Каждый человек должен выполнять ряд гигиенических правил, которые помогают поддерживать тело в чистоте и способствуют укреплению здоровья. Особое внимание стоит уделять и чистке ушей, где скапливается сера. Но вот использовать для этого ватные палочки крайне не рекомендуется. Почему?

Специалисты отмечают, что уход и чистка органов слуха должны быть деликатными. Нельзя использовать ватные палочки, хоть с ними весь процесс будет быстрым и удобным. Но это средство гигиены может протолкнуть серу вовнутрь, из-за чего возникнуть пробки. К тому же ватные палочки способны нанести раздражение серным железам, вследствие чего их выработка будет происходить активнее. Ушной проход будет наполняться серой быстрее и может закупориться, а это чревато серьезными проблемами со слухом. Также в ушах могут застрять хлопковые волокна, которые могут привести к инфекции и без помощи специалиста уже не обойтись.

Чтобы избежать подобных проблем, лучше отказаться от использования ватных палочек. После ванны, душа нужно промокнуть кончиком полотенца ухо, а ту серу, которая видна, удалить. Это расстояние примерно кончика мизинца.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие ошибки личной гигиены совершает большинство людей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!