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Так делать не стоит: 5 ошибок в первые минуты после пробуждения

Эти ошибки влияют на наше самочувствие и здоровье

сегодня, 08:30 562
Автор:

• Светлана Шкурупий

Так делать не стоит: 5 ошибок в первые минуты после пробуждения

Многие люди не замечают, как проходят их первые минуты после пробуждения, а ведь очень важно начинать день правильно. И не с мобильного телефона и социальных сетей, а из утренней зарядки и стакана воды. Какие ошибки мы чаще всего допускаем утром?

Вскакиваем

Первая и одна из самых распространенных ошибок - вскакивать после пробуждения.  Организму нужно время, чтобы проснуться. Рекомендуется ставить будильник на 10 минут раньше обычного, просыпаться и потягиваться. Последнее, говорят ученые, это подготовка организма к работе. Таким образом вы разминаете мышцы после сна и восстанавливаете кровообращение во всем теле. 

Пьем кофе

Этот напиток способен раздражать слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта, вследствие чего повышается секреция желудочного сока, тем самым вызывая изжогу. Самое правильное решение - выпить чашку ароматного кофе спустя час после завтрака. В этом случае вы получите и удовольствие, и пользу для организма.

Включает ноутбук/телевизор

Как правило, утром мы постоянно куда-то опаздываем, поэтому забываем про зарядку. Но стоит помнить, что простые упражнения способны помочь быстрее проснуться, а также улучшить кровообращение в организме.  

Не выпиваем воду

Диетологи советуют каждое утро начинать со стакана воды. Во-первых, вы улучшите водный баланс в организме, а во-вторых, нормализуете работу желудочно-кишечного тракта. Вода должна быть комнатной температуры, в нее можно добавить лимон.

Берем гаджет в руки

Полезно иногда устраивать разгрузочные дни от гаджетов, начиная день с вкусного завтрака, а не с проверки рабочей почты и чтения новостей в социальных сетях. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие ошибки мы совершаем за завтраком.


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Источник: https://4mama.ua/mom/health-food/1233-s-chego-nachinat-ne-stoit-5-oshibok-v-pervye-minuty-posle-probuzhdeniya
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